briq-properties:-Πούλησε-επταόροφο-κτήριο-στην-Αιόλου-έναντι-9,5-εκατ.-ευρώ

Στην πώληση επταόροφου κτηρίου γραφείων επί της οδού Αιόλου 67, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συνολικής επιφάνειας 3.022,24 τ.μ., έναντι τιμήματος 9,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε BriQ Properties.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας προχωρώντας σε πωλήσεις που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με νέες αναπτύξεις ακινήτων».