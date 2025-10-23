Close Menu
    BriQ Properties: Πώληση επταόροφου κτιρίου επί της οδού Αιόλου έναντι €9,5 εκατ.

    BriQ Properties: Πώληση επταόροφου κτιρίου επί της οδού Αιόλου έναντι €9,5 εκατ.

    Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στην πώληση επταόροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Αιόλου 67, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συνολικής επιφάνειας 3.022,24 τ.μ., έναντι τιμήματος €9,5 εκ..

    Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας προχωρώντας σε πωλήσεις που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με νέες αναπτύξεις ακινήτων».

