fitch:-Αναβαθμίζει-την-πιστοληπτική-αξιολόγηση-της-intralot-σε-«b+»-μετά-την-εξαγορά-της-bally’s-interactive

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας (IDR) της Intralot S.A. σε “B+” από “CCC+”, διατηρώντας σταθερή προοπτική (Stable Outlook). Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης έδωσε τελική βαθμολογία “BB” στα νέα senior secured notes ύψους €900 εκατ. της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A., συνοδευόμενη από Recovery Rating “RR2”. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, και η Moody’s είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της Intralot σε B2 από Caa1, καθώς και των ομολόγων της σε B2 από B3.

Σύμφωνα με τη Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου της εταιρείας, έπειτα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally International Interactive (BII) – θυγατρικής της Bally’s Corporation, η οποία πλέον αποτελεί κύριο μέτοχο του νέου ενοποιημένου σχήματος.

Η Fitch υπογραμμίζει ότι η νέα χρηματοοικονομική δομή, η οποία περιλαμβάνει €1,36 δισ. σε senior secured ομόλογα, τραπεζικά δάνεια €200 εκατ. και περιστρεφόμενη πιστωτική γραμμή €160 εκατ., διαμορφώνει βιώσιμη κεφαλαιακή βάση μεσοπρόθεσμα, ενισχύοντας το πιστωτικό προφίλ του ομίλου.

Η έκθεση επισημαίνει πως η συνδυασμένη εταιρεία αποκτά πλέον μεγαλύτερη κλίμακα, διαφοροποίηση και ισχυρότερη ρευστότητα, ενώ εκτιμάται ότι ο δείκτης μόχλευσης (EBITDAR leverage) θα μειωθεί από 4,4x το 2025 σε περίπου 3,5x έως το 2028. Παράλληλα, η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και οι ισχυρές ταμειακές ροές επιτρέπουν τη διανομή μερισμάτων έως 50% των καθαρών κερδών, ποσοστό υψηλότερο από το ελάχιστο 35% που προβλέπει η εταιρική πολιτική.

Η Fitch προβλέπει σταθερή ανάπτυξη για την Intralot τα επόμενα χρόνια, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης μεσαίας μονοψήφιας τάξης, χάρη κυρίως στη δυναμική των κλάδων iGaming και sports betting στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πλέον αντιπροσωπεύουν το 73% των εσόδων της νέας οντότητας.

Συνολικά, η αναβάθμιση σηματοδοτεί για την Intralot την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου σταθερότητας και ανάπτυξης, με διεθνή προσανατολισμό, ενισχυμένη ρευστότητα και αυξημένη εμπιστοσύνη από την επενδυτική κοινότητα.