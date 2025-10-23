foodlink:Η-ελληνική-απάντηση-στους-γίγαντες-των-logistics

Το ταμπλό μπορεί να γράφει €0,83, αλλά οι αριθμοί γράφουν κάτι άλλο: κεφαλαιοποίηση €27 εκατ. για EBITDA €10 εκατ. και επενδύσεις που μπαίνουν σε φάση πλήρους απόδοσης. Κάπως έτσι γεννιούνται οι “φθηνές αξίες” πριν γίνουν επενδυτικοί τίτλοι πρώτης γραμμής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Η Foodlink FDL (ΦΟΥΝΤΛ) ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με ισχυρή λειτουργική και οικονομική πρόοδο, αποδεικνύοντας ότι έχει περάσει πλέον σε φάση ώριμης ανάπτυξης. Οι αριθμοί καταδεικνύουν μια εταιρεία που ενισχύει συστηματικά τα θεμέλιά της σε αποδοτικότητα, τεχνολογία και κεφαλαιακή σταθερότητα.

Με κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο στα €47,68 εκατ. (+3,52% σε ετήσια βάση) και EBITDA €5,18 εκατ. (+11,7%), η εταιρεία βελτίωσε ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα περιθώρια, διατηρώντας ισχυρή κερδοφορία σε ένα περιβάλλον υψηλών ενεργειακών και μεταφορικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €605 χιλ., αυξημένα κατά 243%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σωστή κατεύθυνση των στρατηγικών επιλογών.

Η FDL έχει πλέον ολοκληρώσει την οργανωτική της ενοποίηση, συντονίζοντας τις θυγατρικές Γενικές Μεταφορές–Αθηναϊκή Α.Ε., Dotlink, FDL Cyprus και Diapo Ltd υπό ενιαίο λειτουργικό και οικονομικό πλαίσιο.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: EBIT €1,63 εκατ. από €1,13 εκατ. το 2024, με βελτίωση 44,5%. Οι συνέργειες στην αποθήκευση, τη διανομή και τα πληροφοριακά συστήματα άρχισαν να αποδίδουν, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο κόστους και αύξηση αποδοτικότητας.

Ο τομέας των διεθνών μεταφορών αποτέλεσε το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο κομμάτι του ομίλου, με άνοδο πωλήσεων 17,4%, φτάνοντας τα €8,74 εκατ..

Η FDL αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση και τις θυγατρικές σε Κύπρο και Βουλγαρία για να αυξήσει τη διασυνοριακή ροή εμπορευμάτων, καλύπτοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ΝΑ Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η Diapo Ltd έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την κυπριακή αγορά logistics.

Παράλληλα η Dotlink A.E., θυγατρική τεχνολογίας, ενισχύει συνεχώς την ψηφιακή βάση του ομίλου, παρέχοντας λογισμικά διαχείρισης αποθηκών, στόλων και δρομολογίων.

Αυτό το πλεονέκτημα μεταφράζεται σε πραγματικά αποτελέσματα: το μικτό περιθώριο ανήλθε στο 8,02% (από 7,86%), στοιχείο που αποδεικνύει ότι η τεχνολογική αποτελεσματικότητα γίνεται άμεσος οδηγός κερδοφορίας.

Η βελτίωση των λειτουργικών ροών και η πειθαρχημένη διαχείριση κόστους αποτυπώνονται στην έκθεση του πρώτου εξαμήνου όπου ο καθαρός δανεισμός είναι στα €12,27 εκατ. και τα ταμειακά διαθέσιμα στα €1,45 εκατ. με όλες τις λειτουργικές ανάγκες πλήρως καλυμμένες. Η εικόνα αυτή είναι θετική, ιδίως σε έναν κλάδο με υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις.

Η διοίκηση επαναδιαπραγματεύτηκε επιτυχώς τους όρους δανεισμού με ελληνικές τράπεζες, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 3,6%. Ο Όμιλος διαθέτει επιπλέον αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια €3,35 εκατ., διασφαλίζοντας ρευστότητα και ευελιξία για τις επόμενες κινήσεις.

Το EBITDA margin βρίσκεται στο 10,9%, ιδιαίτερα υψηλό για εταιρεία logistics με έντονη παρουσία σε αποθήκευση και διανομή, ενώ ο δείκτης Net Debt/EBITDA είναι 2,37x, σε απόλυτα διαχειρίσιμα επίπεδα.

Στη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας η διοίκηση δίνει έμφαση στην αυστηρή παρακολούθηση του κεφαλαίου κίνησης, με μέσο χρόνο είσπραξης πελατών <120 ημερών και ευρεία διασπορά πελατειακής βάσης. Η χρήση factoring χωρίς αναγωγή, ύψους €1,6 εκατ., βελτιώνει τη ρευστότητα και μειώνει την έκθεση σε επισφάλειες.

Το μεγάλο έργο του 2025 είναι η ολοκλήρωση του νέου logistics hub 13.500 τ.μ., επένδυση €5 εκατ. με υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και πιστοποίηση LEED, μετατρέποντας τη FDL σε πρωτοπόρο στον τομέα ESG logistics στην Ελλάδα.

Η έναρξη λειτουργίας του προβλέπεται τον Νοέμβριο του 2025, με προσδοκώμενη προσθήκη EBITDA €0,9-1,2 εκατ. ετησίως και μείωση ενεργειακού κόστους κατά 10–12%. Με αυτό το έργο, η συνολική αποθηκευτική δυναμικότητα αυξάνεται κατά 25%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος παρουσίασε ισορροπημένη ανάπτυξη στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας. Ο πυρήνας των υπηρεσιών logistics ενίσχυσε τις πωλήσεις του κατά 2,16%, φτάνοντας τα €30,2 εκατ., χάρη στη σταθερή πληρότητα αποθηκών και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του στόλου διανομής.

Ο τομέας των διεθνών μεταφορών εμφάνισε την ισχυρότερη επίδοση, με αύξηση 17,4% στα €8,74 εκατ., αξιοποιώντας τη γεωγραφική επέκταση της FDL σε Κύπρο και Βουλγαρία και τη συνεχιζόμενη άνοδο των εξαγωγικών ροών από την Ελλάδα προς τη ΝΑ Ευρώπη. Αντίθετα, ο τομέας εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών παρουσίασε οριακή μείωση 3,4%, στα €8,76 εκατ., καθώς η εταιρεία προχώρησε σε στοχευμένη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της, δίνοντας έμφαση στις πιο αποδοτικές κατηγορίες.

Το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει μια δομή εσόδων πιο ώριμη, με αυξημένο λειτουργικό συντελεστή και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε εσωτερική και διεθνή δραστηριότητα.

Πάμε τώρα στην ουσία που είναι η αυριανή αποτίμηση

Στην αγορά των ευρωπαϊκών logistics, οι αποτιμήσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα που αντικατοπτρίζουν την κεφαλαιακή ένταση, την κερδοφορία και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών του κλάδου. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες με την ίδια δραστηριότητα με αυτή της Foodlink, όπως η ελβετική Kuehne+Nagel, η δανέζικη DSV και η γαλλική ID Logistics, διαπραγματεύονται με δείκτες EV/EBITDA μεταξύ 8,5x και 10,0x και πιο συγκεκριμένα, 9,2x για την Kuehne+Nagel, 10,0x για τη DSV και 8,5x για την ID Logistics. Αυτά τα μεγέθη θεωρούνται το benchmark των παικτών του ευρωπαϊκού κλάδου.

Η Foodlink, με βάση το ετησιοποιημένο EBITDA του 2025 που εκτιμάται πολύ συντηρητικά (το δεύτερο εξάμηνο είναι στατιστικά καλύτερο του πρώτου) κοντά στα €10 εκατ., εμφανίζει ένα EV/EBITDA περίπου στο 4,0x (!), δηλαδή σχεδόν το μισό από τον μέσο ευρωπαϊκό πολλαπλασιαστή. Πρόκειται για επίπεδο που αντικατοπτρίζει την καθαρή μετοχική υποτίμηση ενός ομίλου που βρίσκεται σε φάση λειτουργικής ωρίμανσης και στρατηγικής αναβάθμισης. Με ισχυρό EBITDA margin 10,9%, χαμηλό δείκτη Net Debt/EBITDA 2,4x και επένδυση €5 εκατ. σε νέο LEED logistics hub, η FDL αρχίζει να πλησιάζει τα λειτουργικά standards των διεθνών ομίλων.

Αν λοιπόν προσεγγίσουμε τη δίκαιη αποτίμηση της FDL με βάση έναν πολλαπλασιαστή 9x EV/EBITDA, όμοιο με των ευρωπαϊκών εταιρειών, η προκύπτουσα επιχειρηματική αξία (EV) ανεβαίνει στα €90 εκατ.. Αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό των περίπου €12 εκατ., το equity value διαμορφώνεται στα €78 εκατ., που μεταφράζεται σε τιμή μετοχής περίπου €2,35.

Με βάση το τρέχον επίπεδο των €0,83, το περιθώριο ανόδου φτάνει κοντά στο +180%, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τη Foodlink πολύ κάτω από την πραγματική επιχειρηματική της αξία. Η απόσταση από το 4x στο 9x EV/EBITDA είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καλυφθεί κατά ένα μεγάλο μέρος με την είσοδο του ομίλου στην Κύρια Αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2026.

Διαγραμματικά η μετοχή αποτυπώνεται να έχει ολοκληρώσει το pivot πρός τα €0,80 με €0,81 και να ετοιμάζεται να κάνει την επόμενη κίνηση πρός το €1.00. Η μεγάλη συσσώρευση πάντως που έχει κάνει η μετοχή κάτω από το επίπεδο των €0,534 μας προϊδεάζει για μια πολύ ενδιαφέρουσα ανοδική συνέχεια πολύ πιο πάνω από το όριο του €1,00.

