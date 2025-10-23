interwood:-Εκδίδει-ομολογιακό-δάνειο-ως-2-εκατ.-ευρώ,-κάλυψη-από-συνδεδεμένα-μέρη

Η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 23.10.2025 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, ποσού έως δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000), διαιρούμενου σε έως 2.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) έκαστη, με κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με EURIBOR πλέον περιθωρίου, και παρείχε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα Άρθρα 99 παρ. 1 και 100 παρ. 1 του Ν.4548/2018, για την κάλυψή του από την εταιρεία CINCINO LIMITED, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου.

Η Εταιρεία και η CINCINO LIMITED (η οποία ανήκει κατά ποσοστό 100% στον κ. Αλέξανδρο Παππά, πρόσωπο που ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κας. Σοφίας Παππά, του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου. Νικολάου Γεράρδη και της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας. Αλεξάνδρας Γεράρδη) αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 2 του Άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

Η Εταιρεία έχει όφελος από την ανωτέρω συναλλαγή, καθώς εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι συμβάλλει στη διασφάλιση της επάρκειας ρευστότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, οδηγώντας παράλληλα σε μείωση του κόστους κεφαλαίου δεδομένου ότι το κόστος δανεισμού είθισται να είναι χαμηλότερο από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 16.10.2025 έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 101 παρ. 1 του Ν.4548/2018.

Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή της περί της παροχής ειδικής άδειας για την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν.4548/2018).

Η έγκριση της ως άνω συναλλαγής παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τηρήθηκαν οι κατ’ άρθρο 101 του Ν.4518/2018, διατυπώσεις δημοσιότητας. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κκ. Σοφία Παππά, Νικόλαος Γεράρδης και. Αλεξάνδρα Γεράρδη απείχαν από τη συζήτηση και ψήφιση επί της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.3 του Ν. 4548/2018.