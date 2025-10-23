invel-real-estate-και-prodea-investments-εγκαινίασαν-γήπεδο-ποδοσφαίρου-στην-Μήλο

Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στην Τρυπητή, το οποίο ​ εγκαινιάστηκε συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους σε μια ζωντανή γιορτή της τοπικής κοινότητας.

Μία νέα σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση απέκτησε η Μήλος που θα λειτουργεί ως ένας νέος πυρήνας άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής σύνδεσης στο νησί. Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στην Τρυπητή, το οποίο ​ εγκαινιάστηκε συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους σε μια ζωντανή γιορτή της τοπικής κοινότητας.

Το γήπεδο υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της Invel Real Estate και της Prodea Investments, και στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης μέσω του προγράμματος “Δομές Ευθύνης”, καθώς και με τη συνεργασία της Φιλανθρωπικής και Φιλοπρόοδης Αδελφότητας Τρυπητής, του Δήμου Μήλου και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.