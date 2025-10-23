NBG Securities: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Cenergy στα €15,4

Βελτιωμένη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 15,4 ευρώ από 13,5 ευρώ προηγουμένως, ανακοίνωσε η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση «outperform».

Το περιθώριο ανόδου έως την τιμή-στόχο εκτιμάται περίπου στο 15%.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως τα εξαμηνιαία αποτελέσματα ξεπέρασαν σημαντικά τις προβλέψεις, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική του ομίλου να εστιάζει σε έργα υψηλής αξίας σε καλώδια και σωλήνες δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.

Μετά την αναβάθμιση του guidance από την εταιρεία, η NBG αναθεωρεί τις προβλέψεις της, προβλέποντας πλέον έσοδα ύψους 2,66 δισ. ευρώ το 2027, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) εκτιμώνται στα 408 εκατ. ευρώ το 2027, αυξανόμενα κατά 14,4% ετησίως, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 229 εκατ. ευρώ, με μέση ετήσια αύξηση 18,4%.

Αναφορικά με την αποτίμηση, σημειώνεται ότι παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής κατά περίπου 42% από την αρχή του έτους, η αποτίμηση της παραμένει ευθυγραμμισμένη με τις αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου με βάση τον δείκτη EV/EBITDA για το 2026. Επιπλέον, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί στην τιμή η θετική επίδραση από την επέκταση στις ΗΠΑ.