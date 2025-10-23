nexans:-Δεν-υπάρχει-plan-b-για-το-καλώδιο-του-gsi

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του καλωδίου Ελλάδα – Κύπρος, όπως σημείωσε σήμερα ο νέος CEO της Nexans, Ζουλιάν Εμπέρ, στο conference call για τα αποτελέσματα 9μηνου της γαλλικής εταιρείας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Εμπέρ υπογράμμισε πως η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα βήματα.

Ο ίδιος υποβάθμισε προηγούμενη ανακοίνωση της Nexans, η οποία αναφερόταν σε εναλλακτικές για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει αν δεν προχωρήσει το έργο. «Δεν υπάρχει plan B, εργαζόμαστε με βάση το plan A για το project», σημείωσε.

Το ρίσκο του Great Sea Interconnector είναι περιορισμένο, με δεδομένη τη στήριξη από την Κομισιόν, σημείωσε.

Ο κ. Εμπέρ επιβεβαίωσε πως η εταιρεία έχει λάβει από τον ΑΔΜΗΕ πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ έως τώρα, οι οποίες καλύπτουν μέχρι και τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει διακόψει τις πληρωμές έως ότου ξεπαγώσει η καταβολή των πρώτων 25 εκατ. ευρώ για το 2025 από την Κύπρο.