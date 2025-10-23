Reuters: Η Kίνα παγώνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου – Στοπ και από Ινδία

Οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με πολλαπλές εμπορικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς τα διυλιστήρια στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μόσχα, για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς στον κόσμο να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες και να αυξήσουν τις παγκόσμιες τιμές.

Οι κινεζικές εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες PetroChina, η Sinopec, η CNOOC και η Zhenhua Oil θα απόσχουν από τις συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο μέσω θαλάσσης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα λόγω ανησυχίας για τις κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Οι τέσσερις εταιρείες δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι εκτιμήσεις

Ενώ η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω θαλάσσης, το μεγαλύτερο μέρος αυτού αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων μικρών επιχειρήσεων γνωστών ως teapots, αν και οι εκτιμήσεις για τις αγορές από κρατικά διυλιστήρια ποικίλλουν σημαντικά.

Η Vortexa Analytics προέβλεψε ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες θα είναι κάτω από 250.000 bpd για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική Energy Aspects τις έθεσε σε 500.000 bpd.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec, σταμάτησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, αφού η Βρετανία έθεσε στο στόλο της Rosneft και της Lukoil, καθώς και σκιώδη πλοία στόλου και κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κινεζικού διυλιστηρίου, ανέφεραν δύο εμπορικές πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων αντί να συναλλάσσονται απευθείας με αγοραστές, ανέφεραν οι traders.

Εν τω μεταξύ, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια είναι πιθανό να σταματήσουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν να συνεχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν αρκετοί traders.

Πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων την Τετάρτη, οι προσφορές για αργό πετρέλαιο ESPO που φορτώνεται τον Νοέμβριο μειώθηκαν σε premium 1 δολαρίου ανά βαρέλι έναντι του ICE Brent, σε σύγκριση με προηγούμενες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου με premium 1,70 δολαρίου.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών, όλα αυτά με προορισμό την PetroChina, η οποία, αρκετοί traders, δήλωσαν ότι πιθανότατα δεν θα επηρεαστεί πολύ από τις κυρώσεις.

Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλες προμήθειες, αυξάνοντας τις τιμές για το μη κυρωμένο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ανέφεραν traders.

Έτοιμη να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και η Ινδία

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι τα διυλιστήρια της Ινδίας είναι έτοιμα να περιορίσουν δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να συμμορφωθούν με τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, ανέφεραν πηγές του κλάδου, αίροντας ενδεχομένως με την πρόθεση τους αυτή ένα σημαντικό εμπόδιο για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας συμπεριλαμβανομένων των Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp και Hindustan Petroleum Corp, αναθεωρούν επίσης τις εμπορικές του συμφωνίες που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο για να διασφαλίσουν ότι οι προμήθειες δεν έρχονται απευθείας από τις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν σ αυτές οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

Το υπουργείο πετρελαίου της Ινδίας και τα κρατικά διυλιστήρια δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν την κατάσταση.

«Θα υπάρξει μια μαζική διακοπή. Δεν αναμένουμε ότι θα μηδενισθούν άμεσα καθώς κάποια βαρέλια θα εισρέουν στην αγορά» μέσω των μεσαζόντων, δήλωσε μια πηγή του κλάδου των διυλιστηρίων, υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλάει με τα μέσα ενημέρωσης.

- Reuters, ΑΠΕ – ΜΠΕ