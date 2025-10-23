reuters:-Τέλος-στις-εισαγωγές-ρωσικού-πετρελαίου-από-Κίνα-και-Ινδία-μετά-τις-κυρώσεις-των-ΗΠΑ

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας.

Ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με το Reuters. Υπενθυμίζεται πως τα διυλιστήρια στην Ινδία, την μεγαλύτερη αγοράστρια ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις των ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς στον κόσμο να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες και να αυξήσουν τις παγκόσμιες τιμές. Οι κινεζικές εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil δεν ασχολούνται με ρωσικό πετρέλαιο μέσω θαλάσσης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα λόγω ανησυχίας για τις κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως, το μεγαλύτερο μέρος αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων μικρών επιχειρήσεων γνωστών ως teapots, αν και οι εκτιμήσεις για τις αγορές από κρατικά διυλιστήρια ποικίλλουν σημαντικά. Η Vortexa Analytics προέβλεψε ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες θα ήταν κάτω από 250.000 bpd για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects τις έθεσε σε 500.000 bpd.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec σταμάτησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, αφού η Βρετανία έθεσε στον στόχαστρό της τον εμπορικό στόλο της Rosneft και της Lukoil, καθώς και σκιώδη πλοία και κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κινεζικού διυλιστηρίου, όπως ανέφεραν δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων αντί να συναλλάσσονται απευθείας με αγοραστές, ανέφεραν οι traders. Εν τω μεταξύ, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια είναι πιθανό να διακόψουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν να συνεχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, εκτιμούν οι αναλυτές.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών, τα οποία κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στην PetroChina, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς traders, πιθανότατα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις κυρώσεις. Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλες προμήθειες, αυξάνοντας τις τιμές για τον «μαύρο χρυσό» από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.