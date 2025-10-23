salesforce:-Νέες-καινοτόμες-λύσεις-ai,-στρατηγικές-συνεργασίες-και-επενδύσεις-για-τις-επιχειρήσεις-του-μέλλοντος

Πάνω από 115 κορυφαίοι ομιλητές, στελέχη του κλάδου και εκατοντάδες συνεργάτες της Salesforce μοιράστηκαν τις βέλτιστες πρακτικές τους για την επιτάχυνση της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πρακτική εφαρμογή της Generative/Agentic AI σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον του τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου συγκέντρωσε, για ακόμα μια χρονιά, το Dreamforce 2025, το εμβληματικό ετήσιο συνέδριο της Salesforce, που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότεροι από 45.000 φυσικοί επισκέπτες και εκατομμύρια διαδικτυακοί θεατές παρακολούθησαν τις 1.800+ συνεδρίες που ήταν αφιερωμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκε η “Agentic Enterprise”, η επιχείρηση που αξιοποιεί αυτόνομους AI agents για να μετασχηματίσει τις λειτουργίες της και να επιταχύνει την πορεία της προς την ψηφιακή υπεροχή.

Πάνω από 115 κορυφαίοι ομιλητές, στελέχη του κλάδου και εκατοντάδες συνεργάτες της Salesforce μοιράστηκαν τις βέλτιστες πρακτικές τους για την επιτάχυνση της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πρακτική εφαρμογή της Generative/Agentic AI σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Salesforce παρουσίασε την κορυφαία τεχνολογική της καινοτομία, το Agentforce 360, την πρώτη πλατφόρμα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για να συνδέει ανθρώπους και AI agents σε ένα αξιόπιστο, ενοποιημένο οικοσύστημα. Με το Agentforce 360, κάθε εργαζόμενος μπορεί να συνεργάζεται απρόσκοπτα με αυτόνομους AI agents, τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα, ώστε να καλύπτουν εξατομικευμένες ανάγκες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την ταχύτητα και την παραγωγικότητα σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η AWS και η Anthropic αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το Agentforce 360, το οποίο μετρά ήδη 12.000 πελάτες.

Στις σημαντικές ανακοινώσεις του συνεδρίου περιλαμβανόταν, επίσης, η διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας της Salesforce με την Google. Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της διαλειτουργικότητας στον κόσμο της Agentic Enterprise. Πλέον, τα νέα Gemini models ενσωματώνονται απευθείας στο Agentforce 360, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν agents και δεδομένα από το Slack μέσα στο περιβάλλον του Gemini Enterprise και βελτιώνοντας σημαντικά τόσο την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού όσο και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του Agentforce στο Google Workspace φέρνει τις πλέον προηγμένες AI δυνατότητες εκεί που οι ομάδες εργάζονται καθημερινά, δημιουργώντας ένα απρόσκοπτο και ευέλικτο περιβάλλον συνεργασίας, επιταχύνοντας τους χρόνους απόκρισης και ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Salesforce αποκάλυψε την επέκταση της συνεργασίας της με την Anthropic. Το Claude θα αποτελέσει θεμελιώδες μοντέλο για την υποστήριξη ΑΙ agents και εφαρμογών στην πλατφόρμα Agentforce 360, διασφαλίζοντας ότι τομείς με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η κυβερνοασφάλεια, μπορούν να χρησιμοποιούν το Claude με ασφάλεια μέσα στο αξιόπιστο περιβάλλον της Salesforce. Όπως ανακοινώθηκε, η Anthropic και η Salesforce θα συνεργαστούν επίσης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης ανά κλάδο, μέσω της πλατφόρμας Agentforce 360, ξεκινώντας από τον χρηματοοικονομικό τομέα. Το Claude θα ενσωματωθεί περαιτέρω στο Slack, προσφέροντας στους χρήστες πρόσβαση σε κορυφαίες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης μέσα στις εφαρμογές εργασίας.

Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι η Williams-Sonoma, Inc. (αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών για το σπίτι) αξιοποιεί το Agentforce 360 για την αυτόματη επίλυση του 60% των ερωτημάτων που δέχεται μέσω chat, ενώ έχει αναπτύξει έναν digital sous chef agent που βασίζεται στο Agentforce 360 και στο Data Cloud. Ο συγκεκριμένος ΑΙ agent βοηθά τους πελάτες να σχεδιάσουν μενού, να ανακαλύψουν προϊόντα και να εκτελέσουν συνταγές κατά τη διαδικασία των online αγορών τους.

Μεταξύ των σημαντικών ανακοινώσεων στο πλαίσιο του φετινού Dreamforce ήταν επίσης ότι η Salesforce Ventures έχει ήδη διαθέσει πάνω από 850 εκατομμύρια δολάρια, από το σύνολο της χρηματοδότησης 1 δισ. δολαρίων που είχε αναγγείλει πέρυσι, για τη στήριξη της επόμενης γενιάς επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον ταχύ ρυθμό, το Fund αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις του έως το τέλος του 2025. Μέχρι σήμερα, το Salesforce Ventures Fund έχει επενδύσει σε 35 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, των οποίων η συνολική αποτίμηση υπερβαίνει τα 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει κορυφαίες καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως οι Anthropic, Cohere, ElevenLabs, Protect AI (η οποία αποκτήθηκε από την Palo Alto Networks), Together AI και Runway, καθώς και νέες επενδύσεις σε ανερχόμενους ηγέτες όπως οι fal AI, World Labs και Writer.