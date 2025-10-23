Tesla: Αύξηση 12% στα έσοδα γ’ τριμήνου – Κάτω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη

Τα κέρδη ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο ήταν 50 σεντς, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 55 σεντς.

Αύξηση 12% σημείωσαν τα έσοδα της Tesla κατά το τρίτο τρίμηνο, μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους πτώσης. Ωστόσο, τα κέρδη δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών, με αποτέλεσμα η μετοχή να υποχωρεί σχεδόν 2% στις συναλλαγές μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Ειδικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 29% στα 1,8 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 1,9 δισ. δολάρια.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 28,1 δισ. δολαρίων για το γ’ τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 26,37 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα έσοδα από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 6% σε 21,2 δισ. δολάρια από 20 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Tesla ανέφερε μικτό περιθώριο κέρδους 18%, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του 17,5%.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία έπεσε κατακόρυφα στην αρχή του έτους, ανέκαμψε και τώρα έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 9% το 2025.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των τρεχόντων εσόδων της Tesla εξακολουθεί να προέρχεται από τις πωλήσεις οχημάτων, η αποτίμησή της σε 1,45 τρισ. δολάρια αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των επενδυτών για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.