Volvo Cars: Εκτοξεύεται στο +40% – Ιστορικό ράλι μετά τα κέρδη – έκπληξη του γ’ τριμήνου

Η Volvo Cars έκανε την έκπληξη. Και ήταν μία έκπληξη που εκτόξευσε τη μετοχή της στο +41% το πρωί της Πέμπτης στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τότε που εισήχθη στο ταμπλό πριν από τέσσερα χρόνια.

Η εντυπωσιακή κίνηση ήρθε μετά την ανακοίνωση κερδών γ’ τριμήνου πολύ υψηλότερων των προβλέψεων, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε 6,4 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 680 εκατ. δολάρια), έναντι 5,8 δισ. κορωνών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely Holding, απέδωσε την υπεραπόδοση στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους ύψους 18 δισ. κορωνών, καθώς και σε ορισμένα έκτακτα έσοδα.

Η θετική αυτή έκπληξη στις αγορές έρχεται σε μια περίοδο που ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών αντιμετωπίζει πιέσεις από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τη μεταβατική φάση προς την ηλεκτροκίνηση — κάτι που κάνει το άλμα της Volvo ακόμη πιο εντυπωσιακό.