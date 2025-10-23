Wall: Κέρδη για τους δείκτες – Ο S&P 500 ανέκτησε τις σημαντικές χθεσινές απώλειες

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο την Πέμπτη 23/10, ενισχυμένος από τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές μετά από μια σειρά ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, σε μια θετική ημέρα για το αμερικάνικο χρηματιστήριο.

Ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,58% και έκλεισε στις 6.738,44 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 144,20 μονάδες (0,31%), στις 46.734,61 μονάδες. Ο Nasdaq Composite υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 0,89% και κλείνοντας στις 22.941,80 μονάδες, με ώθηση από εταιρείες όπως οι Nvidia, Broadcom και Amazon.

Μια άνοδος σχεδόν 3% στη μετοχή της Oracle, επίσης δραστήριας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, συνέβαλε στην άνοδο της αγοράς.

Οι δείκτες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας μετά τη δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την επόμενη Πέμπτη στη Νότια Κορέα. Η ανακοίνωση αυτή μετρίασε τους φόβους των επενδυτών για την πορεία των αμερικανο-κινεζικών σχέσεων, που είχαν πιέσει τις μετοχές την Τετάρτη.

Η άνοδος του S&P 500 σηματοδότησε πλήρη ανάκαμψη,και κάτι παραπάνω, από τις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν ο δείκτης είχε υποχωρήσει κατά περίπου 0,5%. Ο Dow είχε χάσει 334 μονάδες (0,7%), ενώ ο Nasdaq είχε μειωθεί κατά 0,9%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Οι πιέσεις προήλθαν μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα προϊόντων που κατασκευάζονται με αμερικανικό λογισμικό. Τα σχέδια αυτά βασίζονται στη δήλωση του Τραμπ, πριν από δύο εβδομάδες, ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν έως την 1η Νοεμβρίου περιορισμούς στις εξαγωγές «κάθε κρίσιμου λογισμικού».

«Μην υποτιμάτε την ανοδική αγορά μόνο λόγω μιας περιόδου μεταβλητότητας», σχολίασε ο Τζιουζέπε Σέτε, συνιδρυτής και πρόεδρος της Reflexivity. «Λίγες τεχνολογικές μετοχές έχουν οδηγήσει την άνοδο, αλλά τώρα θα δούμε πώς εκατοντάδες διεθνείς εταιρείες θα ωφεληθούν από τα κέρδη παραγωγικότητας που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη».

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, που ενδέχεται να καθορίσουν τη συνέχεια της ανοδικής αγοράς. Η Honeywell πρωτοστάτησε στον Dow Jones, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 7% μετά τα καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα και την αναβάθμιση των προβλέψεων της για το έτος. Η American Airlines κέρδισε 6%, καθώς οι ζημιές τρίτου τριμήνου ήταν μικρότερες των εκτιμήσεων και οι προοπτικές πιο αισιόδοξες.

Η αγορά κατάφερε να υπερβεί και τα «αδύναμα σημεία» της συνεδρίασης. Η Tesla, η οποία εγκαινίασε τον κύκλο αποτελεσμάτων των λεγόμενων “Magnificent Seven”, έκλεισε με άνοδο 2%, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες μετά από ένα μικτό τρίμηνο. Η IBM επίσης μείωσε τις απώλειες, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, αν και τα έσοδα από λογισμικό κινήθηκαν εντός προβλέψεων.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, επικαλούμενη τη «μη σοβαρή δέσμευση» της Μόσχας για ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

Περισσότερες από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έως τώρα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

«Αν και βλέπουμε μετοχές να τιμωρούνται όταν απογοητεύουν, συνολικά τα κέρδη φαίνονται αρκετά ισχυρά για να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η Έμιλι Μπάουερσοκ Χιλ, CEO και ιδρύτρια της Bowersock Capital Partners. «Η τρέχουσα περίοδος αποτελεσμάτων είναι απίθανο να απογοητεύσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλέσει σοβαρή διόρθωση».

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται την Παρασκευή θα δώσουν επιπλέον ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας, ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αγορές αναμένουν ευρέως νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Πετρέλαιο: «Άλμα» άνω του 5% λόγω των αμερικανικών κυρώσεων

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν “άλμα” άνω του 5% την Πέμπτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές Rosneft και Lukoil λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, γεγονός που ώθησε τις εταιρείες ενέργειας στην Κίνα και στην Ινδία να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3,29 δολάρια, ή 5,6%, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 61,79 δολάρια. Το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να κερδίζει 3,40 δολάρια, ή 5,4% στα 65,99 δολάρια το βαρέλι.