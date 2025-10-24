Έρχεται-ο-νέος-«Τειρεσίας»:-Πώς-θα-συσταθεί,-τι-θα-παρακολουθεί

Στη «χαρτογράφηση» των οφειλών που έχουν οι πολίτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα (π.χ. εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) αλλά και το πόσο συνεπείς είναι στις πληρωμές τους προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο εγχείρημα θα διαδραματίσει η δημιουργία τριών μητρώων καθώς με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η δημιουργία του πιστωτικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων.

Στην πράξη η παρακολούθηση θα γίνεται από το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Πρόκειται για τα τρία νέα μητρώα που ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να υπάρξει μία καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των οφειλών, των δανείων αλλά και των πληρωμών τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα.

Στα παραπάνω μητρώα αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo 2025.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι να περιοριστεί η ασυμμετρία πληροφόρησης και να επιβραβευθεί η συνέπεια. Έτσι, «οι συνεπείς φορολογούμενοι και δανειολήπτες θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, ενώ οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τα κενά του συστήματος». Πιο συγκεκριμένα σύντομα αναμένεται να ενεργοποιηθούν:

Το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των οφειλών προς το δημόσιο, ενώ όποιος είναι καλοπληρωτής θα λαμβάνει το αντίστοιχο σκορ. Τα στοιχεία θα μπορούν να ληφθούν από τρίτους μόνο με τη συγκατάθεση του οφειλέτη, ενώ θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί εφικτή η συλλογή οφειλών και από μισθώματα.

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε αυτό θα καταγράφονται όλα τα δάνεια που έχει λάβει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού πληρωμών, τυχόν καθυστερήσεις, τα υπόλοιπα και τις εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις, δικαστικές αποφάσεις) που υπάρχουν. Πρόκειται για μία εθνική βάση δεδομένων η οποία θα βρίσκεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα διασφαλίζει την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων με σκοπό τη διαφύλαξη των πληροφοριών των δανειοληπτών που υποβάλλονται από τους δανειστές στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αποτελεί ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων, σε ανωνυμοποιημένη βάση, από πιστωτές του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις αλλά και για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για εργαλεία τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν τέλος στην ασυμμετρία της πληροφόρησης γύρω από ένα υποψήφιο δανειολήπτη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.