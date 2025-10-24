Αναίρεσε-τη-θέση-του-σε-χρόνο-ρεκόρ,-λέει-η-κυβέρνηση-για-τον-Δούκα-μετά-την-αντιπαράθεση-με-Δένδια-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη

Επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη που στηρίζουν τον Νίκο Δένδια και τη βούλησή του να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου.

Μετά και τη νέα δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν: «Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά».

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, «σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες».

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία», επισημαίνουν και καταλήγουν: «Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Όλο το χρονικό της αντιπαράθεσης – Έξι ανακοινώσεις σε 19 ώρες

Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν συνολικά 19 ώρες και έξι ανακοινώσεις συνολικά, από Νίκο Δένδια και Χάρη Δούκα προκειμένου να διαφανεί ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στην καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο δήμαρχος Αθηναίων μάλιστα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ενδεχόμενο να ανατεθεί η καθαριότητα του χώρου σε ιδιωτική εταιρεία.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Δήμαρχος Αθηναίων προέβησαν σε έναν… χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων μετά την χθεσινή γνωστοποίηση της συνάντησής τους στο Πεντάγωνο με τις δύο πλευρές να επικαλούνται το άρθρο 102 του Συντάγματος χωρίς ωστόσο να βρίσκουν κοινά σημεία επαφής. Αποτέλεσμα; Μία πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την τροπολογία που θέλει την συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου να είναι πλέον αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ και το ενδεχόμενο να αναλάβει την καθαριότητα μία ιδιωτική εταιρεία μετά το «καλή τους τύχη» που είχε πει ο κ. Δούκας μετά την συνάντηση που είχε με τον κ. Δένδια.

Σήμερα, ένα νέο επεισόδιο ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα της χθεσινής αντιπαράθεσης με τον κ. Δούκα να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Αφορμή στάθηκαν εμφανώς οι χθεσινές ανακοινώσεις της πλευράς Δένδια αλλά στοχοποιώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Λίγη ώρα αργότερα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση για το Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του Μνημείου. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση.

Η σημερινή δήλωση του Χάρη Δούκα ήρθε ως συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος» σχετικά με το θέμα του Μνημείου. Ο Χάρης Δούκας απάντησε χθες μέσω ανάρτησής του, με φωτογραφία δίπλα σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι «ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται». Το πρωί της Παρασκευής μιλώντας στο Αction 24 σημείωσε πως «η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μπαράζ ανακοινώσεων για την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ώρες η εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όσον αφορά στην καθαριότητα του μνημείου έχει μετατραπεί σε «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Προηγήθηκε, χθες (23/10) το πρωί, συνάντηση των δύο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζήτησαν μετά από πρόσκληση του κ. Δένδια (και προς τον συναρμόδιο υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη) ο καλύτερος συντονισμός των κινήσεων από την «επόμενη μέρα» της ψήφισης της τροπολογίας.

«Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε αρχικά το Πεντάγωνο και αφού ο Χάρης Δούκας είχε ευχηθεί με ανάρτησή του

«καλή τύχη στην κυβέρνηση» υπενθυμίζοντας τόσο τις θέσεις του σχετικά με μνημείο όσο και την εκτίμησή του ότι με βάση «όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Λίγες ώρες αργότερα κι αφού συνεχιζόταν ο «χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών, το υπουργείο δημοσιοποιούσε ότι «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε ιδιώτη (σ.σ. εταιρεία καθαρισμού) για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Η απόφαση αυτή ήρθε στη βάση της παραδοχής ότι κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο με την επισήμανση ότι: «Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην

ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Ο Χάρης Δούκας πάντως έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και παραπέμπει για τα συμπεράσματα από τον «χαρτοπόλεμο» στο ότι υπάρχει πλέον νέος νόμος. Εκτιμά εν τω μεταξύ ότι η λέξη «φροντίδα» στην τροπολογία που υπέγραψαν επτά υπουργοί μεταξύ των οποίων και ο κ. Δένδιας αφορά στην καθαριότητα του μνημείου. «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», επέμενε στην απάντησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων αργά χθες το βράδυ και υποστήριζε ακόμη ότι: «Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»

Σε έτερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκινά να απαντά στο Δήμαρχο με τη δηκτική φράση: «Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων!». Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει- όπως υποστηρίζει συγκεκριμένα- το προφανές: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους.».