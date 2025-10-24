Ασφαλιστικός-κλάδος:-«Δυναμώνει»-η-παραγωγή-το-2ο-εξάμηνο

Με ανοδική τάση κινείται η ασφαλιστική παραγωγή κατά το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς, εξέλιξη που όχι μόνο επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου αλλά και που αναμένεται να συνεχιστεί κατά τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, στο τέλος του πρώτου φετινού οκταμήνου (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) το ποσοστό αύξησης της παραγωγής διαμορφώθηκε στο 4,8% έναντι του 3% που είχε καταγραφεί στο τέλος Ιουνίου. Πέραν όμως αυτού του γεγονότος, συγκεκριμένες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα δείχνουν πως είναι σε θέση να επιδράσουν θετικά στην ασφαλιστική παραγωγή μέσα στους επόμενους μήνες.

Στον κλάδο οχημάτων για παράδειγμα, από την 1η Ιουνίου έχει ξεκινήσει η υποχρεωτική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών κατά τη στιγμή της ανανέωσης των συμβολαίων. Αυτό σημαίνει ότι μήνα με το μήνα, το ποσοστό των οχημάτων που καλύπτεται (και) έναντι φυσικών καταστροφών αυξάνεται. Συγκεκριμένα, από το 27,5% της 1ης Ιουνίου, το συγκεκριμένο ποσοστό σκαρφάλωσε στο 36,3% στις 31 Αυγούστου και προφανώς θα υπάρξει και συνέχεια.

Μια δεύτερη θετική εξέλιξη αφορά και πάλι τον κλάδο οχημάτων και πρόκειται για την πρόοδο που έχει συμβεί στο μέτωπο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που αποσκοπούν -μεταξύ άλλων- και στον εντοπισμό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και δικύκλων.

Ήδη πολλοί οδηγοί από τον Μάιο και μετά έσπευσαν να συμμορφωθούν με το νόμο φοβούμενοι τις εξαγγελίες περί εκκίνησης διασταυρώσεων, ενώ η ΑΑΔΕ απέστειλε πρόσφατα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων σε πολλές χιλιάδες διαπιστωμένα ακάλυπτους οδηγούς προκειμένου να ασφαλιστούν «εδώ και τώρα» και έτσι να αποφύγουν το σχετικό τσουχτερό πρόστιμο.

Όπως όλα δείχνουν, το θέμα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα ξεκινήσει να «τρέχει» και πλήρως και απρόσκοπτα μέσα στο 2026.

Στις ασφαλίσεις κατοικίας -πέρα από το συνεχιζόμενο κίνητρο για έκπτωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% σε περίπτωση που αυτές καλυφθούν έναντι φυσικών καταστροφών- έχουμε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου την υποχρεωτική ασφάλιση όσων σπιτιών εκμισθώνονται βραχυχρόνια (Airbnb), ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες.

Κινητικότητα υπάρχει επίσης και στις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, καθώς υπάρχει σχετική νομοθετική υποχρέωση που ξεκίνησε να ισχύει και αυτή στις αρχές του δεύτερου φετινού εξαμήνου.

Εξελίξεις όμως πιθανολογούνται και στο μέτωπο των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων, καθώς ο «νόμος Τσακλόγου» άφησε έντονα το αρνητικό του αποτύπωμα τόσο στην παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου, όσο και στην ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Έτσι, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για την αγορά εργασίας που απασχόλησε έντονα την πολιτική επικαιρότητα, το ίδιο υπουργείο δρομολογεί νομοθετική παρέμβαση και στον «δεύτερο πυλώνα» με παράγοντες των ΤΕΑ και των ασφαλιστικών εταιρειών να έχουν αιτηθεί την ελάφρυνση των προβλεπόμενων φορολογιών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί (το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τον Δεκέμβριο) τότε θα μπορούσε να τονωθεί η σχετική ασφαλιστική παραγωγή από το 2026 και μετά.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο ζωής, τα προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked) ευνοούνται από τα οριακά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών και το «παιχνίδι» θα κριθεί στην πορεία των διεθνών αγορών, καθώς στον ανταγωνισμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του asset management.

Μεταβολές ασφαλιστικής παραγωγής (2025)

- ΕΑΕΕ