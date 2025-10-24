Αυγενάκης:-Μετά-τις-καταθέσεις-Τυχεροπούλου-και-Σημανδράκου-καταρρίπτεται-η-σκευωσία-σε-βάρος-μου

Για κατάρρευση της σκευωρίας σε βάρος του κάνει λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάζοντας τις καταθέσεις που έδωσαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Σημανδράκος και η πρώην υπεύθυνη για τους ελέγχους Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Σε δήλωσή του, ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι οι μάρτυρες έκαναν «στροφή 180 μοιρών» και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία εμπλοκή του και καμία προσπάθεια παρέμβασης.

Ο κ. Αυγενάκης παραθέτει και σημεία από την κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Στο ένα σημείο, αναφέρει ότι της προωθούσαν αιτήματα πολιτών, με δεσμευμένα ΑΦΜ για να τη ρωτήσουν «τι συμβαίνει με αυτούς και γιατί είναι ακόμα δεσμευμένοι». Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, όταν ρωτήθηκε για το εάν της ζητήθηκε να ξεκλειδώσει κάποιο ΑΦΜ από τον κ. Αυγενάκη ή κάποιον συνεργάτη του, η κυρία Τυχεροπούλλου ανέφερε ότι της ζητήθηκαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι, αν είχε εντολή και διευκρίνισε ότι ουδέποτε της ζητήθηκε κάτι από τον κ. Αυγενάκη.

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου» τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία, δική του εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι μάρτυρες έκαναν στροφή 180 μοιρών. «Τελικά οι “αφόρητες πιέσεις..” από μέρους μου … έγιναν “απλώς πληροφορίες¨” που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν!», κατέληξε.

«Η ανύπαρκτη Πίεση» που τελικά έγινε «Απλή πληροφόρηση»..! Μετά τις καταθέσεις της κας Τυχεροπούλου και του κ. Σημανδράκου καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου! Posted by Λευτέρης Αυγενάκης on Friday, October 24, 2025

Αναλυτικά τα αποσπάσματα κατάθεσης της κυρίας Τυχεροπούλου που παραθέτει ο κ. Αυγενάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): … μου προωθούσαν αιτήματα πολιτών, που ήταν όμως τα δεσμευμένα ΑΦΜ…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Και ζητούσαν αποδέσμευση;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Ζητούσαν…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Χάρη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Όχι ακριβώς. Με ρωτούσαν τι συμβαίνει με αυτούς και γιατί είναι ακόμα δεσμευμένοι και πρέπει να προχωρήσετε, να τελειώσετε, να κάνετε τον έλεγχο. Κι εγώ έλεγα συνέχεια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα πρέπει να ζητηθούν αχρεώστητα.

—

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι σας έχουν ασκηθεί πιέσεις και ιδιαίτερα επί υπουργίας κ. Αυγενάκη για κάποια ΑΦΜ. Ο κ. Αυγενάκης προσωπικά ή κάποιος συνεργάτης του σας ζήτησε να ανοίξετε και να ξεκλειδώσετε κάποιο ΑΦΜ;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Όχι, όχι, δεν είπα ότι ζήτησαν τέτοιο πράγμα. Είπα ότι ζητούσαν πληροφορίες…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Σας ζητούσαν πληροφορίες γενικές για κάποιες υποθέσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Ναι, ναι.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Άρα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πράξη, ένα -, ένα sms από τον κ. Αυγενάκη ή κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο που να σας ζητάει να ανοίξετε;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Από τον κ. Αυγενάκη όχι. Είπα, από συνεργάτες του. Δεν είπα ποτέ για τον κ. Αυγενάκη.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Οι οποίοι σας ζητούσαν να ανοίξετε ΑΦΜ;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μάρτυς): Μου ζητούσαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι, εάν είχα εντολή…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Τα πολιτικά πρόσωπα, προφανώς, ρωτούν πληροφορίες για υποθέσεις, για να μπορούν να γνωρίζουν και να απαντήσουν και στις ερωτήσεις στη Βουλή. Είναι λογικό, νομίζω, αυτό.