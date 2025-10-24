Βιλερουά:-Η-χαλάρωση-των-κανόνων-για-τις-τράπεζες-θα-μπορούσε-να-προκαλέσει-οικονομική-κρίση

Μια υπερβολική χαλάρωση των κανόνων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο θα μπορούσε να προκαλέσει άγχος παρόμοιο με την κατάρρευση του 2008, προειδοποίησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Μια υπερβολική χαλάρωση των κανόνων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο θα μπορούσε να προκαλέσει άγχος παρόμοιο με την κατάρρευση του 2008, προειδοποίησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να χαλαρώσουν τη κανονιστική ρύθμιση των τραπεζών για να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, η Ευρώπη έχει υιοθετήσει μια πιο συνετή στάση, που περιλαμβάνει την απλοποίηση – αντί για τη μείωση – των υφιστάμενων κανόνων. Ο Βιλερουά, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, δήλωσε ότι η περιοχή δεν πρέπει να μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αμερικής, αναφέρει το -.

«Χρειαζόμαστε ακόμη κανονιστική ρύθμιση και αυτή είναι η συζήτησή μας με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δήλωσε στο συνέδριο Παγκόσμιου Διαλόγου του Βερολίνου την Παρασκευή. «Είναι προφανές. Είμαστε από κοινού υπέρ της απλοποίησης ορισμένων οικονομικών κανόνων, αλλά δεν υποστηρίζουμε την απορρύθμιση. Αυτό θα ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, που θα σπείρει – πιθανώς – τον κίνδυνο της επόμενης οικονομικής κρίσης».

Ο Βιλερουά δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που ζητά να παραμείνει ισχυρή η ρύθμιση των τραπεζών. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα κατά της μείωσης των κανόνων, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος των μη τραπεζών πρέπει στην πραγματικότητα να ενισχυθεί.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση με τη Λαγκάρντ, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ δήλωσε ότι «τώρα δεν είναι η ώρα για απορρύθμιση».