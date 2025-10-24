Γαλλία:-Οι-Σοσιαλιστές-προτείνουν-δύο-φόρους-για-τους-έχοντες-υψηλή-καθαρή-αξία-περιουσίας

Οι Γάλλοι Σοσιαλιστές βουλευτές έχουν θέσει στο τραπέζι δύο μέτρα για τη φορολόγηση των ατόμων με υψηλή καθαρή περιουσία, εμπνευσμένα από τον «φόρο Ζικμάν» αλλά με αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη πιθανού συμβιβασμού στον προϋπολογισμό.

Η σοσιαλιστική ομάδα στην Εθνοσυνέλευση προτείνει αρχικά σε μια τροπολογία την εισαγωγή ενός ελάχιστου φόρου 3% για τα άτομα με υψηλή καθαρή αξία περιουσίας, ξεκινώντας από 10 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2% για τα άτομα με καθαρή αξίας περιουσίας από 100 εκατομμύρια ευρώ όπως προτείνει ο «φόρος Ζίκμαν». Ενώ αυτός ο φόρος σίγουρα περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, οι Σοσιαλιστές πιστεύουν ότι αντιμετωπίζει ορισμένες από τις αντιρρήσεις της κυβέρνησης εξαιρώντας τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις λεγόμενες «καινοτόμες» από τη φορολογική βάση.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι απαιτούν παραχωρήσεις από το κεντρικό μπλοκ υπέρ της φορολογικής δικαιοσύνης, προτείνουν επίσης ένα άλλο μέτρο: μια διαφορική φορολογία στα άτομα με υψηλή καθαρή αξία περιουσίας, αλλά αυτή τη φορά εξαιρώντας τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Το πεδίο εφαρμογής, ωστόσο, θα αναθεωρηθεί και πάλι, στοχεύοντας σε περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν από 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό της συνεισφοράς θα υπολογίζεται στη συνέχεια προοδευτικά σε δόσεις ανάλογα με το ύψος των περιουσιακών στοιχείων (1% μεταξύ 5 εκατομμυρίων και 10 εκατομμυρίων, 2% μεταξύ 10 εκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων και 3% άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ).

«Δεν έχουν γίνει ακόμη σοβαρές συζητήσεις. Αναμένουμε σχόλια», εξήγησε στο Agence France-Presse ο Φιλίπ Μπρυν (Σοσιαλιστικό Κόμμα), βουλευτής της Eure. «Ο κύριος στόχος μας είναι να ψηφίσουμε τον φόρο Ζικμάν. Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων αυτών των δύο εφεδρικών τροπολογιών. Εάν εγκριθούν, θα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα εσόδων για να αντισταθμίσουμε, καθώς αποφέρουν λιγότερα», προειδοποίησε.

Αυτές οι τροπολογίες δεν αναμένεται να εξεταστούν από τους βουλευτές πριν από το Σάββατο.

Με πληροφορίες από Le Monde