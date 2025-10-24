Επ.-Ανταγωνισμού:-Εκπαιδευτική-δράση-για-έγκαιρο-εντοπισμό-παραβάσεων-στη-δημόσια-διοίκηση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει ενεργά στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο DATACROS III, για την καταπολέμηση παραβατικών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει ενεργά στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο DATACROS III, για την καταπολέμηση παραβατικών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση.

Μέσα από επίσημη ανακοίνωση ενημερώνει και καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση «Πρόληψη και Ανίχνευση – Έγκαιρος εντοπισμός παρεμβάσεων οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης: ενδείξεις κινδύνου και βέλτιστες πρακτικές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2025, ώρες 11:30 – 17:30 (ώρα Ελλάδας), διαδικτυακά.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές, αναθέτουσες αρχές, υπηρεσίες προμηθειών και συμμόρφωσης και άλλους συναφείς δημόσιους φορείς. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών διαφθοράς και άλλων πρακτικών, μέσω καινοτόμων εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

– Ανάλυση κινδύνου & χρήση ανοικτών δεδομένων

– Βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο αναδόχων

– Συστήματα whistleblowing

– Καινοτόμα εργαλεία πρόληψης

Η εκπαίδευση οργανώνεται από τους βασικούς φορείς υλοποίησης του έργου , η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτεί εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος Εγγραφής στο Eventbrite