    Ετήσια αύξηση 2,2% για τις τιμές των υλικών νέων κτηρίων κατοικιών τον Σεπτέμβριο

    Οικονομία
    Ετήσια αύξηση 2,2% για τις τιμές των υλικών νέων κτηρίων κατοικιών τον Σεπτέμβριο

    Αύξηση 2,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριο 2024.

    Υπενθυμίζεται πως ο Δείκτης κατέγραψε άνοδο 5,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

    Συγκριτικά με τον Αύγουστο 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο 2025, σημείωσε ισχνή άνοδο 0,01%.

    Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,8%, έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

