ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-5μηνου-υποχωρεί-το-καταναλωτικό-κλίμα

Υποχώρησε το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε μήνες, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να ανησυχούν για τις επίμονα υψηλές τιμές και τον αντίκτυπο στα οικονομικά τους.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης κλίματος Οκτωβρίου μειώθηκε στο 53,6 από 55,1 τον Σεπτέμβριο, μια επιδείνωση από την προκαταρκτική ανάγνωση, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Το καταναλωτικό κλίμα έχει μειωθεί κατά 24,0% (16,9 μονάδες) σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,9% τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια, περισσότερο από το 3,7% που ανέμεναν πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,6% το επόμενο έτος, ελαφρώς μειωμένο από το 4,7% έναν μήνα νωρίτερα.

«Συνολικά, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται λίγες ουσιώδεις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες από τον περασμένο μήνα. Ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές παραμένουν βασική σκέψη των καταναλωτών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, διευθύντρια της έρευνας. «Υπήρχαν λίγα στοιχεία αυτόν τον μήνα που να δείχνουν ότι οι καταναλωτές συνδέουν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την οικονομία» τονίζει.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ωστόσο, τα έξοδα των νοικοκυριών ήταν ανάμεικτα. Ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων επιβραδύνθηκε, οι τιμές βασικών προϊόντων, όπως τα δημητριακά και τα μη αλκοολούχα ποτά, αυξήθηκαν. Το κόστος της βενζίνης αυξήθηκε, ενώ οι τιμές της ασφάλισης αυτοκινήτων μειώθηκαν.

Εξαιρώντας την έκθεση πληθωρισμού, η απουσία επίσημων μάκρο δεδομένων λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης έχει μειώσει την “ορατότητα” σε μια οικονομία που είχε δείξει ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες. Ωστόσο, οι οικονομικοί δείκτες και οι έρευνες του ιδιωτικού τομέα δείχνουν βραδύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά και περιορισμένες απολύσεις.

Η έρευνα του Μίσιγκαν έδειξε ότι οι καταναλωτές είναι «απογοητευμένοι από την επιμονή των υψηλών τιμών», με σχεδόν τους μισούς να σημειώνουν ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν “διαβρωθεί” τα οικονομικά τους.