ΗΠΑ:-Στο-3%-ο-πληθωρισμός-τον-Σεπτέμβριο,-χαμηλότερα-από-τις-εκτιμήσεις

Χαμηλότερα από το αναμενόμενο ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, τα μόνα επίσημα οικονομικά στοιχεία που επιτράπηκε να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης, την ώρα που οι επενδυτές εστιάζουν στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) σχετικά με την νομισματική της πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες τιμές 0,4% και 3,1%.

Ο ετήσιος ρυθμός σημείωσε αύξηση 0,1 από τον Αύγουστο.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2% έναντι 0,3% τον Αύγουστο και έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% από 3,1% τον Αύγουστο, με την εκτίμηση των αναλυτών να είναι 3,1%.

Η αύξηση 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε στην άνοδο σε μια έκθεση που κατά τα άλλα έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά συγκρατημένες.

Οι τιμές των βασικών προϊόντων συνολικά αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Το κόστος στέγασης αυξήθηκε μόλις κατά 0,2% και σημείωσε άνοδο 3,6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους στέγασης ήταν επίσης υψηλότερες κατά 0,2%.

Η έκθεση παρέχει μια εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ σε μια εποχή που όλες οι άλλες δημοσιεύσεις δεδομένων έχουν ανασταλεί λόγω του shutdown. Πρόκειται για τα τελευταίο σημαντικά δεδομένα που θα αναλύσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πριν λάβει την απόφασή της για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Οι αγορές προεξοφλούν με σχεδόν βεβαιότητα ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της μονάδας από το τρέχον εύρος-στόχο 4%-4,25%.

Οι traders αναμένουν ακόμα μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.