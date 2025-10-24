Η-στρατηγική-της-mastercard-για-το-2026

Η στρατηγική της Mastercard γύρω από τις πληρωμές, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήστη και την καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο του Mastercard Athens Innovation Forum 2025, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν επίσης οι στόχοι της εταιρείας για το νέο έτος.

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα μας, ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, επισήμανε κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ότι το 2026 η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα θα συνεχιστεί, σημειώνοντας όμως επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Παρά τις τάσεις αυτές, ο ίδιος υπογράμμισε τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης στη διεύρυνση των ψηφιακών πληρωμών στον δημόσιο τομέα και στη διείσδυση ότι των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά.

Οι τομείς που εστιάζει η Mastercard

Σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της Mastercard για το 2026, με βάση την παρουσίαση του κ. Πολύδωρου, αναμένεται αύξηση των επενδύσεων της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας, ενισχύοντας τη μάχη κατά της απάτης και των ψηφιακών απειλών.

Την ίδια ώρα, ο κ. Πολύδωρος μίλησε και για προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Mastercard για την ενίσχυση της αυτονομίας του οργανισμού στην Ευρώπη, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τριών νέων data centers στη Γαλλία.

Η εταιρεία έχει το βλέμμα της στραμμένο στην επόμενη μέρα του ψηφιακού εμπορίου, επενδύοντας σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, agentic commerce και stablecoins μέσω διαρκούς συνεργασίας με το οικοσύστημα πληρωμών στην Ελλάδα.

Από την άλλη, αναφορικά με τα προνόμια και τα οφέλη, μέσα από τη νέα ενέργεια «Mastercard Day», η εταιρεία σχεδιάζει την παροχή cashback και αποκλειστικών προσφορών σε συνεργασία με εμπόρους.

Ακόμα, όσον αφορά την εμπειρία χρήστη, το Click-to-Pay αναμένεται να κυριαρχήσει στις online πληρωμές, με τη Mastercard να συνεχίζει την αναβάθμισή του, με στόχο να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να διαμορφωθεί μια εμπειρία πιο απλή, γρήγορη και ασφαλής.

Τα σχέδια για τις πληρωμές με ορίζοντα το 2030

Από την πλευρά του, ο Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments Lead, Europe Mastercard, υπενθύμισε το όραμα της εταιρείας με ορίζοντα το 2030, το οποίο περιλαμβάνει την μετάβαση σε 100% tokenization, και την κατάργηση της χειροκίνητης εισαγωγής του 16ψήφιου αριθμού κάρτας (PAN).

Παράλληλα περιλαμβάνει την κατάργηση των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης και την αντικατάσταση τους με passkeys, ενσωματώνοντας τον βιομετρικό έλεγχο ταυτότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει αν δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιούν το chekout με ένα μόνο κλικ.