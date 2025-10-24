Η-demo-υποδέχθηκε-νέους-επιστήμονες-στο-πλαίσιο-των-business-days-2025

Μέσα από δράσεις που στηρίζουν τη νέα γενιά επιστημόνων, η Demo επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Το καθιερωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού Business Days 2025 ολοκλήρωσε η Demo, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Κατά τη διάρκεια της ολοήμερης επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κρυονέρι, 64 τελειόφοιτοι και απόφοιτοι από επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία – όπως Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Μηχανολογία και Χημική Μηχανική – είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη Demo, να συνομιλήσουν με στελέχη της εταιρείας, να περιηγηθούν στις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και στα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και να διερευνήσουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, μέσα από δράσεις που στηρίζουν τη νέα γενιά επιστημόνων, η Demo επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και οκτώ χρόνια, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα «Start Your Journey», προσφέροντας υποτροφίες και θέσεις πρακτικής άσκησης σε αριστούχους νέους έως 29 ετών, υποστηρίζοντάς τους στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Παράλληλα, μέσα από τη Βιο-Ακαδημία, την πρώτη εκπαιδευτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που συνδυάζει θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον αιχμής, με πιστοποίηση TÜV NORD Ελλάδας, η Demo επενδύει ουσιαστικά στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων επιστημόνων.

Ο θεσμός Business Days, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 από τον κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, π. Καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύτιμο σύνδεσμο μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους φοιτητές και αποφοίτους μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις προοπτικές του μέλλοντος.