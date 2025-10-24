Η-jp-morgan-θα-δέχεται-bitcoin-και-ether-ως-εγγύηση-για-δάνεια

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία τα κρυπτονομίσματα «εισχωρούν» στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η JP Morgan σχεδιάζει να επιτρέψει στους θεσμικούς πελάτες της να χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους σε Bitcoin και Ether ως εγγύηση για δάνεια μέχρι το τέλος του έτους. Με την κίνηση αυτή, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός έχει ως σκοπό μια σημαντική εμβάθυνση της ενσωμάτωσης των crypto στη Wall Street.

Όπως μεταδίδει το -, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που θα προσφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βασίζεται σε third-party θεματοφύλακα για την προστασία των δεσμευμένων tokens, και είναι σύμφωνο με την προηγούμενη κίνηση της τράπεζας να αποδεχτεί ETF συνδεδεμένα με crypto ως εγγύηση.

Με το Bitcoin σε άνοδο φέτος και δεδομένου ότι η κυβέρνηση Τραμπ αίρει τα ρυθμιστικά εμπόδια, οι μεγάλες τράπεζες αρχίζουν να εισάγουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βαθύτερα στο σύστημα δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, που είχε απορρίψει στο παρελθόν το Bitcoin χαρακτηρίζοντάς το μια «τεράστια απάτη», δεν αντιμετωπίζει πλέον τα κρυπτονομίσματα ως περιθωριακά. Αντίθετα, θα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δάνεια, όπως ακριβώς και οι μετοχές, τα ομόλογα, ο χρυσός και άλλα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία.

Τον τελευταίο καιρό, ο Ντάιμον έχει μετριάσει κάπως τη στάση του, παραμένοντας όμως επιφυλακτικός. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να καπνίζουμε, αλλά υπερασπίζομαι το δικαίωμά σας να καπνίζετε», δήλωσε ως παρομοίωση, στο συνέδριο επενδυτών της JPMorgan τον περασμένο Μάιο. «Υπερασπίζομαι το δικαίωμά σας να αγοράζετε Bitcoin».

Η JP Morgan ξεκίνησε για πρώτη φορά να διερευνά τη δυνατότητα δανεισμού έναντι Bitcoin το 2022, αλλά το σχέδιο πήρε αναβολή, όπως ανέφεραν πηγές. Έκτοτε, η ζήτηση των πελατών για υποστήριξη κρυπτονομισμάτων σε όλη τη Wall Street έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η αγορά έχει αναπτυχθεί και οι κανονισμοί έχουν χαλαρώσει.