Η-vw-διαβεβαίωσε-ότι-δεν-θα-διακοπεί-η-παραγωγή-της-λόγω-έλλειψης-τσιπ

Παρά τη νέα κρίση στην προμήθεια ημιαγωγών, η Volkswagen διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές την παραγωγή της την ερχόμενη εβδομάδα, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε γερμανικά ΜΜΕ τα τελευταία 24ωρα.

«Τα σημεία προβλήματος εφοδιασμού του ολλανδικού κατασκευαστή ημιαγωγών Nexperia εξακολουθούν να μην έχουν καμία επίδραση στα εργοστάσια κατασκευής οχημάτων της εταιρίας Volkswagen στη Γερμανία», δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου και πρόσθεσε ότι «είναι επίσης εξασφαλισμένες για την επόμενη εβδομάδα και οι λειτουργίες σε όλες τις άλλες γερμανικές εγκαταστάσεις παραγωγής του ομίλου Volkswagen». Αυτό ισχύει και για τις θυγατρικές Audi και Porsche, διευκρινίστηκε.

Προχθές η VW προειδοποίησε για πιθανές διακοπές παραγωγής στο αμέσως προσεχές διάστημα. «Δεδομένης της δυναμικής της κατάστασης, οι επιπτώσεις στην παραγωγή δεν μπορούν να αποκλειστούν βραχυπρόθεσμα», ανέφερε η διοίκηση σε εσωτερικό μήνυμά της προς τους εργαζόμενους. Χθες ωστόσο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παραγωγής της VW, Κρίστιαν Φόλμερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διακοπές παραγωγής μπορούν ακόμη να αποφευχθούν καθώς βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με πιθανό προμηθευτή ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη διακοπή εφοδιασμού ημιαγωγών Nexperia.

Η τρέχουσα έλλειψη αφορά τον λεγόμενο «διακριτό ημιαγωγό» -ένα απλό εξάρτημα μαζικής παραγωγής- τον οποίο κατασκευάζει η ολλανδική εταιρία Nexperia, η οποία ωστόσο έπεσε θύμα της εμπορικής – δασμολογικής διένεξης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Η ολλανδική εταιρία, θυγατρική της κινεζικής Wingtech, είναι σήμερα η ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών και προμηθεύει το 49% του συνόλου των τσιπ αυτού του είδους που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Στον κλάδο μάλιστα της μηχανολογίας το ποσοστό φθάνει το 95%, ενώ στην ιατρική τεχνολογία το 86%. Στις ΗΠΑ η Wingtech βρίσκεται σε «μαύρη λίστα» από το 2024 λόγω πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αμερικανικές υπηρεσίες παρότρυναν τις ολλανδικές αρχές να αναλάβουν τον έλεγχο της θυγατρικής. Ως αντίδραση, η μητρική Wingtech ανέστειλε την εξαγωγή προϊόντων της στην Nexperia.

