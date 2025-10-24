Κίνα – 14ο Πενταετές Σχέδιο: Ταχύτατα η εδραίωση της πράσινης ανάπτυξης

Από την έναρξη της περιόδου του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η έννοια της πράσινης ανάπτυξης έχει εδραιωθεί βαθιά τόσο στην κοινωνική συνείδηση όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ολόκληρη την επικράτεια της Κίνας, ο ουρανός γίνεται ολοένα και πιο καθαρός, τα βουνά ντύνονται με πλούσια βλάστηση και τα νερά αποκτούν μεγαλύτερη διαύγεια.

Η πράσινη μετάβαση της χώρας ενισχύει το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα, προσφέροντας οφέλη όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Υπό την καθοδήγηση αυτής της στρατηγικής, η Κίνα επιταχύνει τη δημιουργία ενός βιώσιμου, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικού οικονομικού μοντέλου.

Προωθεί δυναμικά φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, ηγείται της ενεργειακής μετάβασης και ενισχύει την αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Το σύστημα περιφερειακού ελέγχου εφαρμόζεται πλήρως, με αυστηρή εποπτεία σε έργα υψηλής ενεργειακής έντασης και ρύπανσης.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πενταετίας, η Κίνα σημείωσε σημαντική πρόοδο στις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις έργων πράσινης ενέργειας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αξιολογήσεις για έργα αιολικής ενέργειας και οχήματα νέας ενέργειας αυξήθηκαν αντιστοίχως κατά 44,4% και 31,3% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, ο πράσινος τρόπος ζωής γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Προϊόντα όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές και οικολογικά έπιπλα καταγράφουν αυξανόμενη ζήτηση.

Μέχρι το τέλος του 2024, είχαν τεθεί σε κυκλοφορία πάνω από 70 εκατομμύρια μονάδες πράσινων έξυπνων οχημάτων και συσκευών.

Τον Αύγουστο του 2025, οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε ποσοστό διείσδυσης 55,2% στην αγορά.

Η οικολογική και περιβαλλοντική ποιότητα συνεχίζει να παρουσιάζει αισθητές βελτιώσεις. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, η μέση συγκέντρωση PM2,5 στις αστικές περιοχές μειώθηκε κατά 1,2 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, σημειώνοντας πτώση 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Παράλληλα, το ποσοστό ημερών με ικανοποιητική ποιότητα αέρα αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ το ποσοστό των επιφανειακών υδάτων που πληρούν τα πρότυπα καλής ποιότητας ενισχύθηκε κατά 0,7%.

Η πράσινη και χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανάπτυξη διαμορφώνει την Κίνα και επηρεάζει τον κόσμο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η χώρα προσφέρει καινοτόμες λύσεις βιώσιμης ενέργειας παγκοσμίως.

Στις ερήμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κινεζικές εταιρείες εγκατέστησαν συστήματα ψύξης με μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας τη συνολική ενεργειακή χρήση των κτιρίων κατά 70%.

Στη Νότια Αφρική, ο πύργος συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας που κατασκευάστηκε από κινεζικές εταιρείες αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας, με ετήσια παραγωγή που αγγίζει τις 480 γιγαβατώρες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.