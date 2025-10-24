Λ.-Οίκος:-Πιθανό-να-μην-δημοσιευτούν-τα-στοιχεία-για-τον-πληθωρισμό-Οκτωβρίου-λόγω-shutdown

Την πιθανότατα να μην δημοσιευτούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επισημαίνει ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του την Παρασκευή.

Λόγω της αποτυχίας του Κογκρέσου να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για προσωρινή χρηματοδότηση, οι επιθεωρητές δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά τους αναφέρει ο Λευκός Οίκος, «στερώντας μας κρίσιμα δεδομένα» όπως τονίζει στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. «Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» προειδοποιεί χαρακτηριστικά.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως αναφέρει το Reuters.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σχετικά με τη νομοθεσία για την προσωρινή χρηματοδότηση διανύει την 24η ημέρα της.

Περίπου 700.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι εργάζονται άμισθοι, γεγονός που θα μπορούσε να αναγκάσει τα νοικοκυριά να αναβάλουν τις δαπάνες τους. Πολλοί πρόκειται να χάσουν τον πρώτο πλήρη μισθό τους την Παρασκευή.

Η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή παρά τον περιορισμό ανακοίνωσης οικονομικών δεδομένων λόγω του shutdown, προκειμένου να βοηθήσει την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την προσαρμογή του κόστους ζωής για το 2026 για εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους παροχών. Η έκθεση έπρεπε να είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου.