Νέα ρεκόρ στη Wall Street μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – O Dow έσπασε το φράγμα των 47.000 μονάδων

Οι μετοχές της Wall Street έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή (24/10), καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) μπορεί να συνεχίσει την πορεία μείωσης των επιτοκίων της — κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει την αμερικανική οικονομία και να δικαιολογήσει τις υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 1,01%, τα οποία τον οδήγησαν στο νέο ιστορικό υψηλό των 47.207,12 μονάδων, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,78% στις 6.790,65 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,15% στις 23.204,87 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 6.800 μονάδες.

Επιπλέον, η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριοη έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο — η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης — έδειξε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Τα στοιχεία αυτά ήταν ελαφρώς πιο ήπια από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που προέβλεπαν άνοδο 0,4% μηνιαίως και 3,1% ετησίως.



Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο πυρήνας του CPI αυξήθηκε 0,2% τον προηγούμενο μήνα και 3% σε ετήσια βάση, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Dow Jones (0,3% και 3,1%, αντίστοιχα).

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, οι περισσότεροι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του έτους. Οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο ανέβηκαν στο 98,5% από περίπου 91% πριν από τα στοιχεία, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες για μείωση στην επόμενη συνεδρίαση παρέμειναν πάνω από 95%.

Η ελπίδα ότι οι επιπλέον μειώσεις επιτοκίων θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα ώθησε τις τραπεζικές μετοχές υψηλότερα, με τους κολοσσούς JPMorgan, Wells Fargo και Citigroup να ενισχύονται πάνω από 2%. Άλλες μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως Goldman Sachs και Bank of America, επίσης κατέγραψαν άνοδο.

Ωστόσο, ο τίτλος του δείκτη έδειξε μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα περισσότερα κυβερνητικά οικονομικά δεδομένα — όπως οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση — παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω του shutdown.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε πτώση 0,55% στα 61,45 δολάρια το βαρέλι και το Brent κινήθηκε πτωτικά κατά 0,18% στα 65,87 δολάρια. Ο χρυσός σημείωσε ζημιές 0,69% στα 4.117,39 δολάρια η ουγγιά.