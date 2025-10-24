Νέο-γενναίο-πρόγραμμα-εθελουσίας-στη-ΔΕΗ-έως-120.000-ευρώ

Σε ένα από τα γενναιότερα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που έχει κάνει ποτέ, προχωρά η ΔΕΗ, με ποσά πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά, που φτάνουν μέχρι και τα 120.000 ευρώ και που ισοδυναμούν με έως και 43 καθαρούς μισθούς, ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε εργαζόμενου.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει το μετασχηματισμό της και να απελευθερώσει χώρο για προσλήψεις εργαζομένων νεότερης ηλικίας, αλλά κυρίως σε νέους τομείς και ρόλους που δεν υπήρχαν προ μερικών ετών, όπως η τεχνολογία και το ΑΙ, η επιχείρηση ενημέρωσε προχθές το προσωπικό της για τα κίνητρα που προσφέρει η φετινή εθελουσία.

Το «πακέτο» αφορά κυρίως εργαζόμενους σε διοικητικές και υγειονομικές θέσεις, δικηγόρους, τεχνικούς, οδηγούς και γενικότερα προσωπικό σε υποστηρικτικούς ρόλους, ενώ προβλέπεται και bonus σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα.

Στον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται όπως πάντα υπόψη τα τέκνα, τα έτη προϋπηρεσίας, η ηλικία, η βασική αποζημίωση και η αυτασφάλιση, με το φετινό πρόγραμμα να έχει ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα, κυρίως για υπαλλήλους κοντά στη σύνταξη ή που το αντικείμενο τους συρρικνώνεται.

Στη λογική αυτή, οι μισθολογικές απολαβές φτάνουν τα 120.000 ευρώ για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη ή υπηρετούν σε θέσεις που σταδιακά καταργούνται, με τα ανώτατα ποσά να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και διπλάσια των αντίστοιχων περυσινών.

Στην εθελουσία που είχε ανακοινωθεί τέτοια εποχή (Οκτώβριος 2024), το ανώτατο για παράδειγμα ποσό για τη κατηγορία εργαζομένων πλήρους θεμελιωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ήταν τα 70.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορούσε εργαζομένους σε λιγνιτικές μονάδες, καθώς επίσης στελέχη και υπαλλήλους με τριετείς συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος της φετινής κίνησης της ΔΕΗ είναι να δημιουργηθεί χώρος για νέες προσλήψεις, όχι μόνο για να ανανεωθεί περαιτέρω το ηλικιακό προφίλ του προσωπικού, όσο κυρίως για να πλαισιωθεί η επιχείρηση με εργαζόμενους σε τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, του energy management και λειτουργίες που συνδέονται με τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης.

Σήμερα, στην εταιρεία απασχολούνται με πλήρη απασχόληση περίπου 7.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και περίπου 1.000 εργαζόμενοι ως εποχικό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας. Το τεχνικό προσωπικό καλύπτει θέσεις εργασίας κυρίως στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, ενώ το λοιπό προσωπικό απασχολείται στις εμπορικές δραστηριότητες και στις υποστηρικτές υπηρεσίες (ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, πληροφορικής, προμηθειών, στέγασης κ.λπ.).

Συνολικά το προσωπικό του ομίλου, συνυπολογίζοντας τις εγχώριες θυγατρικές (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕHΑΝ κ.ά.) όσο και αυτές στο εξωτερικό, όπου κυριαρχεί αυτή στη Ρουμανία (3.782 εργαζόμενοι), αριθμεί λίγο πάνω από 20.100 άτομα.

Σύμφωνα με τον περυσινό ετήσιο απολογισμό, οι αμοιβές προσωπικού για την ΔΕΗ ανήλθαν στα 497,4 εκατ. ευρώ, ελαφρά αυξημένες έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Εξ αυτών, τα 222,7 εκατ. αφορούσαν το τομέα της παραγωγής, τα 103,6 εκατ. τον τομέα των ορυχείων, και τα 49 εκατ. την εμπορία. Το αντίστοιχο συνολικό νούμερο σε επίπεδο ομίλου κυμαίνεται στα 939 εκατ. ευρώ.