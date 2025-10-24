Νέο-χτύπημα-για-την-Καθολική-Εκκλησία:-Σχεδόν-4.400-άνθρωποι-κακοποιήθηκαν-σεξουαλικά-από-ιερείς-στην-Ιταλία-από-το-2020,-λέει-νέα-έκθεση

Περίπου 4.400 άνθρωποι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία σε υποθέσεις που έχουν καταγραφεί από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 24 Οκτωβρίου η οργάνωση Rete L’Abuso, η μεγαλύτερη ομάδα θυμάτων εκκλησιαστικής κακοποίησης στη χώρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Rete L’Abuso, που δεν έχει επίσημη κρατική ή εκκλησιαστική αναγνώριση, ανέφερε ότι ο απολογισμός βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα του Τύπου. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, Φραντσέσκο Τζαναρντί, διευκρίνισε ότι δεν είναι γνωστό πόσο πίσω στο χρόνο φτάνουν ορισμένες από τις καταγγελίες.

Η Ιταλική Σύνοδος των Επισκόπων, η οποία δέχθηκε πρόσφατα επικρίσεις από την Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων του Βατικανού, δεν σχολίασε τα ευρήματα, σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της.

Η Καθολική Εκκλησία συγκλονίζεται εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδεραστία και συγκάλυψη εγκλημάτων ιερέων, ωστόσο οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές στην Ιταλία έχουν κατηγορηθεί ότι αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με διαφάνεια.

Ο νέος Πάπας, Λέων ΙΔ’, ο οποίος συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά με επιζώντες κακοποίησης από κληρικούς, προέτρεψε τους επισκόπους «να μην αποκρύπτουν καταγγελίες για παραπτώματα». Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, είχε κάνει τη μάχη κατά της κακοποίησης προτεραιότητα της 12ετούς παποσύνης του, με αποτελέσματα όμως που θεωρούνται αμφιλεγόμενα.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων του Βατικανού σημείωσε ότι μόλις 81 από τις 226 ιταλικές επισκοπές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας ανηλίκων.

Η Rete L’Abuso δήλωσε ότι έχει καταγράψει 1.250 ύποπτες υποθέσεις κακοποίησης – κάποιες με πολλαπλά θύματα – εκ των οποίων 1.106 αφορούν καθολικούς ιερείς. Οι υπόλοιπες σχετίζονται με μοναχές, δασκάλους θρησκευτικών, εθελοντές, παιδαγωγούς και μέλη προσκοπικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά 4.625 άτομα θεωρούνται θύματα ή, όπως τα αποκαλεί η οργάνωση, «επιζώντες», εκ των οποίων 4.395 υπέστησαν κακοποίηση από ιερείς. Από αυτούς, 4.451 ήταν κάτω των 18 ετών, ενώ 4.108 ήταν αγόρια. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θύματα περιλαμβάνονται πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρία.

Από τους 1.106 ύποπτους ιερείς, μόλις 76 οδηγήθηκαν σε εκκλησιαστικά δικαστήρια, 17 τέθηκαν προσωρινά σε αργία, επτά μετατέθηκαν σε άλλες ενορίες και 18 καθαιρέθηκαν ή παραιτήθηκαν από το ιερατικό αξίωμα. Πέντε από αυτούς φέρονται να αυτοκτόνησαν.

