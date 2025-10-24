Οι-εξηγήσεις-Βενιζέλου-για-τη-«μη-διακυβερνήσιμη-χώρα»

Το σκεπτικό πίσω από τη φράση του «ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» περιέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημειώνοντας ότι «προφανώς η χώρα έχει κυβέρνηση κατά το σύνταγμα και διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία»

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών για «τα αδιέξοδα που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις» άφησε αιχμές εναντίον κυβερνητικών στελεχών για τις ερμηνείες που δόθηκαν στα λεγόμενά του και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό τόνισε μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή σκέψης δεν είναι κόμμα κι ότι ο ίδιος δεν έχει ή διεκδικεί ενεργό ρόλο σε κόμμα, αφού κινείται στην μεταπολιτική. Ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη χθες, όπως θύμισε για μια κρίση Δημοκρατίας και κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών για το πολιτικό σύστημα, όπως συμβαίνει γενικώς στο δυτικό κόσμο. «Το δίλημμα είναι: υπνοβασία ή αφύπνιση», υποστήριξε ο κ. Βενιζέλος καλώντας τον πρωθυπουργό και στελέχη της κυβέρνησης να κατανοήσουν διαφορετικά και να χρησιμοποιήσουν τελείως αντίστροφα αυτά που είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην αποψινή εκδήλωση ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Έχω εξηγήσει την αιτιολογία της διαπίστωσης. Δεν έχω πει ότι η χώρα στερείται κυβέρνησης. Προφανώς η χώρα έχει κυβέρνηση κατά το Σύνταγμα, η οποία διαθέτει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και δεν αποκλείεται παρά τις διαφαινόμενες δημοσκοπικά δυσκολίες, μετά από τις επόμενες εκλογές, τις μεθεπόμενες ή τις τρίτες εκλογές, όταν τελειώσει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος να αποκτήσουμε μια κυβέρνηση μονοκομματική ή συνεργασίας, η οποία θα έχει τα συνταγματικά προσόντα να ασκεί την εξουσία και θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εθνικών πραγμάτων. Αλλά δεν είναι αυτό που είπα… Είναι ότι …

…Παρά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση η οποία ψηφίζει νόμους, προσπαθεί να εφαρμόσει μέτρα, προβαίνει σε γενναιόδωρες παροχές, υπάρχει μια δυσκολία, η οποία απορρέει από τα αδιέξοδα τα οποία συζητάμε σήμερα εδώ.

Γιατί όπως είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη χθες σε μια συζήτηση που είχαμε στην Πάτρα υπάρχει μια κρίση Δημοκρατίας. Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης αυτό που είπα να το κατανοήσουν και να το χρησιμοποιήσουν τελείως αντίστροφα. Να πουν ότι παρότι έχουμε τη συνταγματική δυνατότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε ενδεχομένως να κάνουμε, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σε όλο το δυτικό κόσμο. Σε χώρες της Ευρώπης. Τα πολιτικά συστήματα δεν εφάπτονται με τις κοινωνίες τους».

«Στην πραγματικότητα το δίλημμα είναι: υπνοβασία ή αφύπνιση; Αν είναι να επιλέξουμε την κατάσταση της υπνοβασίας μπορούμε να επιλέξουμε και τον υπνοβάτη που θα ηγείται της χώρας.

Εδώ, στον Κύκλο Ιδεών, δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Εγώ δεν έχω ενεργό ρόλο σε κόμμα σταθερά. Εδώ είμαστε μια δεξαμενή σκέψης με ρόλο που υπερβαίνει τα κόμματα.

Η φιλοδοξία μας είναι να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη του δημόσιου διαλόγου. Αν η συζήτηση που κυριαρχεί στα κόμματα είναι πως μπορούμε να εκβιάσουμε τα πράγματα για να υπάρχει ένα αυτοδύναμο αποτέλεσμα με το αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας με μονοκομματική κυβέρνηση… Η εκδοχή αυτή θα μας οδηγήσει σε μια υπνοβασία…»

