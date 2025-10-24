Οι-μεξικανικές-αρχές-ανακοίνωσαν-ότι-εντοπίστηκαν-48-σακούλες-με-ανθρώπινα-λείψανα

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα σε μυστικό σάκο κοντά στη Γουαδαλαχάρα (δυτικά).

Η έρευνα συνεχίζεται, διευκρίνισε η εισαγγελία, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση για τον αριθμό των θυμάτων.

«Χρειάζεται να προχωρήσουμε από ιατροδικαστική σκοπιά για να είμαστε σε θέση να σας πούμε πόσα θύματα περιέχουν οι σακούλες», εξήγησε η Μπλάνκα Τρουχίγιο, πολιτειακή εισαγγελική λειτουργός, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο μυστικός τάφος εντοπίστηκε πριν από τέσσερις εβδομάδες από συλλογικότητα η οποία αναζητεί εξαφανισθέντες σε άδειο οικόπεδο στη Σαπόπαν, προάστιο της μητροπολιτικής περιοχής της Γουαδαλαχάρας.

Μετά το μακάβριο εύρημα, οι αρχές άρχισαν τη διαδικασία ανάκτησης και ταυτοποίησης των λειψάνων σε συνεργασία με μέλη αυτής της συλλογικότητας, που είναι γνωστή με το όνομα Guerreros Buscadores («μαχήτριες ερευνήτριες»).

Η υπόθεση προστέθηκε σε δεκάδες παρόμοιες στην πολιτεία Χαλίσκο, την οποία λυμαίνεται το καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που χαρακτηρίστηκε στις αρχές της χρονιάς «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμμορία αυτή, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους διακινητές φαιντανύλης, συνθετικού οπιοειδούς το οποίο έχε προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στην αμερικανική επικράτεια.

Στο Μεξικό καταμετρώνται πάνω από 127.000 εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους μετά το 2006, όταν η τότε ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξαπέλυσε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό, προσέγγιση που έχει επικριθεί από πολλούς.

Τον Ιούνιο, ιατροδικαστές ταυτοποίησαν τα λείψανα 34 ανθρώπων που βρέθηκαν σε συνοικία της Σαπόπαν.

Κατά επίσημα δεδομένα, στη Χαλίσκο έχουν εξαφανιστεί και κηρυχτεί αγνοούμενοι πάνω από 15.900 άνθρωποι.

