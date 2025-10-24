Ο-Άλκης-Ρουγγέρης-αναλαμβάνει-εμπορικός-διευθυντής-στην-epsilon-hospitality

Η EPSILON HOSPITALITY, μέλος του Ομίλου EPSILONNET, ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Εμπορικού Διευθυντή από τον ‘Aλκη Ρουγγέρη.

Ο κ. Ρουγγέρης διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς των Πωλήσεων και του Marketing στον κλάδο της Τεχνολογίας, και αναλαμβάνει να ηγηθεί των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Στόχος του νέου του ρόλου είναι η ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών, η διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά και η περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη του Hospitality Division του Ομίλου.

Με αφορμή την ένταξή του στην ομάδα, ο κ. Αμανάτιος Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής της EPSILON HOSPITALITY AE, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τον ‘Aλκη Ρουγγέρη στην ομάδα μας! Η ένταξή του σηματοδοτεί μια νέα δυναμική περίοδο για την EPSILON HOSPITALITY. Με τον ενθουσιασμό, τη στρατηγική σκέψη και την αφοσίωσή του στην ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και στη διεύρυνση των συνεργασιών μας στην ελληνική και διεθνή αγορά.»

Ο ‘Oμιλος EPSILONNET συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής αξίας, ενισχύοντας τη θέση της EPSILON HOSPITALITY ως πρωτοπόρου στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.