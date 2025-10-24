Ο ακήρυχτος πόλεμος του LNG στην ναυτιλία

Η ναυτιλία βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, η πίεση για μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα αυξάνεται ραγδαία, υπό το βάρος διεθνών δεσμεύσεων και κοινωνικών απαιτήσεων. Από την άλλη, οι πλοιοκτήτες –και ιδίως οι Έλληνες που κυριαρχούν στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές– βλέπουν πως η υπερβολικά γρήγορη επιβολή νέων κανόνων κινδυνεύει να πλήξει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Ηγεσία από το παρασκήνιο

Σε αυτό το σκηνικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση της Μαρίας Αγγελικούση, επικεφαλής του ισχυρότερου ελληνόκτητου ναυτιλιακού ομίλου. Η «σιδηρά κυρία» της ελληνικής ναυτιλίας φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) σχετικά με τη στρατηγική για τις μηδενικές εκπομπές. Σύμφωνα με ναυτιλιακούς κύκλους, η Αγγελικούση αποτέλεσε την «κινητήρια δύναμη» ενός άτυπου συνασπισμού πλοιοκτητών που αντιτάχθηκε σε προτάσεις που θα έθεταν το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε δυσμενή θέση έναντι άλλων καυσίμων.

Η ίδια, όπως αναφέρουν πηγές που συμμετείχαν στις συνομιλίες, υποστήριξε με συνέπεια πως το LNG είναι το μοναδικό ρεαλιστικό μεταβατικό καύσιμο προς την πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. «Δεν μπορείς να φτάσεις στο μηδέν από τη μια μέρα στην άλλη», φέρεται να σημείωσε, επισημαίνοντας πως η τεχνολογία, η ασφάλεια και οι υποδομές του LNG έχουν αποδείξει ότι αποτελούν σήμερα τη μόνη ώριμη εναλλακτική έναντι του μαζούτ.

Το «αντί-ΙΜΟ μπλοκ»

Η πρωτοβουλία της Αγγελικούση συγκέντρωσε την υποστήριξη σημαντικών Ελλήνων και ξένων πλοιοκτητών, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα «αντί-ΙΜΟ μπλοκ» με κοινή επιχειρηματολογία: ότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί τιμολόγησης άνθρακα και οι νέες ρυθμίσεις θα επέβαλλαν δυσανάλογα βάρη στα LNG-powered πλοία, αποθαρρύνοντας περαιτέρω επενδύσεις. Όπως υποστηρίχθηκε, η άμεση επιβολή φόρων ή περιορισμών στο LNG θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό – θα καθιστούσε ξανά οικονομικά ελκυστικότερα τα πιο ρυπογόνα καύσιμα, όπως το μαζούτ.

Η ελληνική πλευρά, με έντονη πίεση από την Αγγελικούση και άλλους παράγοντες του κλάδου, τάχθηκε τελικά υπέρ της επιλογής «αναμονής». Ο IMO αποφάσισε να μην προχωρήσει προς το παρόν σε νέα δεσμευτικά μέτρα, δίνοντας χρόνο στα μέλη του να εξετάσουν τις οικονομικές και τεχνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας μετάβασης. Η απόφαση αυτή χαιρετίστηκε ευρέως από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, που βλέπει στο LNG μια γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα και στο πράσινο μέλλον.

Οικονομική λογική και πραγματισμός

Στην επιχειρηματολογία των υποστηρικτών του LNG υπήρχε ισχυρή δόση πραγματισμού. Σύμφωνα με στοιχεία των νηογνωμόνων Lloyd’s Register και DNV, σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων πλοίων που παραγγέλθηκαν το τελευταίο έτος με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων επέλεξαν LNG. Ο λόγος είναι απλός: το καύσιμο αυτό διαθέτει ήδη παγκόσμιο δίκτυο ανεφοδιασμού, ώριμες μηχανές διπλού καυσίμου και αποδεδειγμένα μειωμένες εκπομπές CO₂ κατά 20%-25% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε τέτοιου τύπου πλοία. Η επιβολή αυστηρών κανόνων ή επιπρόσθετων επιβαρύνσεων στο LNG θα μπορούσε να απομειώσει την αξία αυτών των επενδύσεων και να οδηγήσει σε στρεβλώσεις στην αγορά. «Η βιομηχανία χρειάζεται συνέχεια και σταθερότητα, όχι απότομες μεταβολές που τιμωρούν όσους τόλμησαν να επενδύσουν σε καθαρότερες λύσεις», σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Το ελληνικό αποτύπωμα

Η Ελλάδα, παραδοσιακά πρωταγωνίστρια στη διεθνή ναυτιλία, διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως σε μεταφορική ικανότητα. Με πάνω από 4.000 πλοία υπό ελληνικό έλεγχο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν είναι απλοί παρατηρητές στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά ρυθμιστές. Η στάση της ελληνικής αντιπροσωπείας στον IMO αντικατοπτρίζει αυτή την ισχυρή θέση: προώθηση ρεαλιστικών μεταβατικών πολιτικών, προστασία των επενδύσεων και στήριξη τεχνολογιών που είναι ήδη διαθέσιμες.

Σε φάση έντονης κινητικότητας οι Έλληνες πλοιοκτήτες

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για εκσυγχρονισμό του στόλου τους αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες κινήσεις στην αγορά. Η Alberta Shipmanagement S.A. του Νικόλα Ιγγλέση προχώρησε στην παραγγελία δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 1.900 TEU, με δικαίωμα για δύο επιπλέον μονάδες στο ναυπηγείο Huangpu Wenchong της Κίνας. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη σταθερή παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στο νευραλγικό τμήμα των νεότευκτων containerships, που θεωρούνται πιο αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά.

Ανάλογη κινητικότητα παρατηρείται και στις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων. Η Chartworld Maritime Management της οικογένειας Κολλάκη απέκτησε το Bastions (119.000 dwt, 2011, Sanoyas) έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων, ενώ Έλληνας αγοραστής συνδέεται με την αγορά του Xiang Hang 57 (63.500 dwt, κατασκευής 2025, Sainty Shipbuilding), επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τα Tier III eco Ultramax πλοία που πληρούν τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Οι μεγάλες συμφωνίες της εβδομάδας

Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, η Metrostar Management Corp. προχώρησε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές συναλλαγές της περιόδου, πουλώντας τα αδελφά πλοία Crude Levante και Crude Zephyrus (156.800 dwt, 2021, New Times Shipbuilding) έναντι 78 εκατ. δολαρίων το καθένα. Την ίδια στιγμή, η Arion Shipping S.A. πούλησε το Mastro Mitros (Handysize) για 6,9 εκατ. δολάρια, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα με υψηλές αποδόσεις και έντονη δραστηριότητα σε όλα τα μεγέθη πλοίων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο τους τελευταίους δώδεκα μήνες οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν πραγματοποιήσει 97 παραγγελίες νεότευκτων και 174 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων. Η στρατηγική αυτή διατηρεί τον ελληνόκτητο στόλο στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής ιεραρχίας, με ισχυρό αποτύπωμα στις ενεργειακές μεταφορές, στα χύδην φορτία και στα containers.

Το μέλλον της πράσινης ναυτιλίας

Η συζήτηση για το μέλλον της πράσινης ναυτιλίας δεν έχει κλείσει – αντιθέτως, μόλις αρχίζει. Η απόφαση του IMO να καθυστερήσει την υιοθέτηση νέου πλαισίου για μηδενικές εκπομπές δίνει προσωρινή ανάσα, αλλά και ευθύνη. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες καλούνται να αποδείξουν ότι η μετάβαση μπορεί να γίνει με ορθολογισμό, τεχνολογική καινοτομία και οικονομική βιωσιμότητα, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Η ηγεσία της Μαρίας Αγγελικούση σε αυτό το πεδίο δείχνει πως η ελληνική ναυτιλία δεν ακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Ο «ακήρυχτος πόλεμος» γύρω από το LNG αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική φιλοδοξία για ταχεία απαλλαγή από τον άνθρακα και στην οικονομική πραγματικότητα ενός κλάδου που κινεί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ισορροπία ανάμεσα σε περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει το μέλλον της ναυτιλίας. Και αν κάτι απέδειξε η τελευταία μάχη στον IMO, είναι ότι οι Έλληνες –με μπροστάρισσα τη Μαρία Αγγελικούση– δεν σκοπεύουν να αφήσουν άλλους να χαράξουν μόνοι τους τη ρότα.