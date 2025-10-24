Close Menu
    Πρωταθλήτρια στην «υποκειμενική φτώχεια» η Ελλάδα στην ΕΕ

    Πρωταθλήτρια στην «υποκειμενική φτώχεια» η Ελλάδα στην ΕΕ

    To εξαιρετικά υψηλό ποσοστό στην Ελλάδα φανερώνει τη βαθύτερη ψαλίδα ανάμεσα στο εισόδημα και το κόστος ζωής, αλλά και μια επίμονη αίσθηση οικονομικής δυσχέρειας που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

    Mακράν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας (subjective poverty) στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η Ελλάδα καθώς 2 στους 3 (66,8%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους ανάγκες.

    Στη Βουλγαρία, που κατατάσσεται δεύτερη, το ποσοστό των ατόμων που θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς υποκειμενικά ανέρχεται στο 37,4%, ενώ στη Σλοβακία στο 28,7%. Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά, μόλις 7,3%, και το Λουξεμβούργο 8,5%.

    Η «υποκειμενική φτώχεια» αποτελεί έναν νέο δείκτη που εισήγαγε η Eurostat για να αποτυπώσει την προσωπική αίσθηση οικονομικής πίεσης των νοικοκυριών, πέρα από τα παραδοσιακά στατιστικά εισοδήματος.

    Η έννοια βασίζεται στην ετήσια έρευνα EU-SILC, η οποία εξετάζει κατά πόσο τα νοικοκυριά μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες, από τα βασικά έξοδα διαβίωσης έως την αποπληρωμή χρεών.

    Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην ΕΕ μειώθηκε το 2024 στο 17,4%, έναντι 19,1% το 2023, αντανακλώντας μια ευρύτερη τάση βελτίωσης στα κράτη μέλη.

    Παράλληλα, παρατηρήθηκε πτώση του ποσοστού υποκειμενικής φτώχειας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες: Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται σε παιδιά τους εφήβους κάτω των 18 ετών, όπου 1 στους 5 (20,6%) δηλώνει ότι ζει υπό οικονομική πίεση. Στους 18–64 ετών, πιάνει το 17,3%, ενώ στους άνω των 65 ετών περιορίστηκε στο 14,9%.

