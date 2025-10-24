Σε-δίλημμα-η-Κεντρική-Τράπεζα-της-Ρωσίας-εν-μέσω-κυρώσεων-και-πληθωρισμού

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μείωσε σήμερα το βασικό επιτόκιό της και περιέκοψε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2025, καθώς η οικονομία της χώρας δοκιμάζεται από τον συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και εκτεταμένων δυτικών κυρώσεων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε δύο από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πετρελαίου της, τη Rosneft και τη Lukoil. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρωσίας.

Η τράπεζα αναθεώρησε τις προοπτικές της, προβλέποντας ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί μεταξύ 0,5% και 1% το 2025, από 1% έως 2% που προέβλεπε νωρίτερα. Μείωσε επίσης το βασικό επιτόκιο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 16,5%, παρά την πρόβλεψη για άνοδο του πληθωρισμού την επόμενη χρονιά στο 4% με 5%.

Οι πιέσεις από τις κυρώσεις και τις πολεμικές ανάγκες

Είναι ασυνήθιστο για μια κεντρική τράπεζα να μειώνει το βασικό της επιτόκιο ενώ αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως συνδέονται με υψηλότερο πληθωρισμό, και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ως αποστολή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Ωστόσο, ο συνδυασμός της διαχείρισης των εντεινόμενων ξένων κυρώσεων στην οικονομία, μαζί με την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου βιομηχανικής παραγωγής για την κατασκευή οπλικών συστημάτων που απαιτούνται για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, έχει φέρει την διοικητή της τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλλίνα, σε δύσκολη θέση.

Η συνεχιζόμενη εκστρατεία drone της Ουκρανίας, που έχει στόχο να παραλύσει τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, έχει ασκήσει επιπλέον πίεση στην οικονομική παραγωγή της χώρας.

Παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις από το τραπεζικό σύστημα

Την Πέμπτη, ο Χέρμαν Γκρεφ, επικεφαλής της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank, δήλωσε ότι ήταν λάθος να δοθεί υπερβολική έμφαση στον πληθωρισμό εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα, καθώς οι φορολογικές αυξήσεις, οι αναταράξεις στο εμπόριο και οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου αρχίζουν να επηρεάζουν σοβαρά την οικονομία.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας», ανέφερε.

Με πληροφορίες από POLITICO