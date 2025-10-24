Σημαντικό-ορόσημο-για-τη-metlen-στο-πρόγραμμα-των-φρεγατών-belharra

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο, η Naval Group και η METLEN ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των Factory Acceptance Tests (ελέγχων αποδοχής στο εργοστάσιο) για δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο, η Naval Group και η METLEN ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των Factory Acceptance Tests (ελέγχων αποδοχής στο εργοστάσιο) για δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας, παρουσία εκπροσώπου του Bureau Veritas. Και τα δύο συστήματα θα μεταφερθούν σύντομα στο Lorient για την τοποθέτησή τους στη φρεγάτα FDI Νο 5.

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των Factory Acceptance Tests, η METLEN Technologies είναι περήφανη που συνεχίζει τη γόνιμη συνεργασία με τη Naval Group και ήδη προετοιμάζει τη συναρμολόγηση του τρίτου σετ. Από την έναρξη της συνεργασίας μας το 2023, έχουμε ενισχύσει τους δεσμούς μας με τις ομάδες της Naval Group και αισθανόμαστε σίγουροι για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών μας έργων», δήλωσε ο Νικόλαος Ευαγγελίου, Head of Operations – METLEN Technologies Volos Hub.

«Έχοντας παραδώσει το πρώτο σετ πριν από έναν χρόνο, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στη φρεγάτα FS Formion, και με το δεύτερο σετ έτοιμο για αποστολή στο Lorient, η METLEN Technologies απέδειξε ξεκάθαρα τον ρόλο της ως απόλυτα αξιόπιστου εταίρου στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group. Μέσα από αυτήν την επιτυχία – για την οποία η πλήρης αφοσίωση της ομάδας της METLEN εκτιμήθηκε ιδιαίτερα – η Naval Group εξετάζει πλέον ενεργά νέους τομείς συνεργασίας με τη METLEN, τόσο για τις φρεγάτες FDI όσο και για άλλα προγράμματα της Naval Group», τόνισε ο Benoît Chapalain, Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group Hellas.