Σκέρτσος:-Κατηγορεί-το-ΠΑΣΟΚ-για-κοπτοραπτική-στις-δηλώσεις-που-έκανε-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ-στο-cantina-academy

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δηλώσεις του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο 3ο Cantina Academy, απάντησε σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.

Ο υπουργός Επικρατείας κατηγορεί τον κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κοπτοραπτική των δηλώσεών του, καθώς, όπως επισήμανε «αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς και «στην διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους».

«Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες. Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024» πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο κ. Σκέρτσος.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος, παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεών μου.

Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στην διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.



Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το ΠΑΣΟΚ, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στην κυβέρνηση, με αφορμή δηλώσεις, που όπως υποστηρίζει, έκανε ο Άκης Σκέρτσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Cantina Academy.

Η ανακοίνωση:

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε συνέδριο δήλωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατόπιν αυτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ελπίζουμε ότι θα φιλοτιμηθεί σήμερα να μας απαντήσει:

– Πώς γίνεται η κυβέρνηση να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019 και να επιτρέπει στον τότε αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη να εκτοξεύει κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

– Έδρασε αυτοβούλως ο τότε υπουργός; Γιατί εμπόδισαν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του από τη Δικαιοσύνη απορρίπτοντας την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;

– Γιατί δεν θορυβήθηκαν όταν επί υπουργίας Αυγενάκη και δεύτερος Πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις σε αμαρτωλά ΑΦΜ; Γιατί επέτρεψαν την καρατόμηση του από τον κ. Αυγενάκη;

– Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;

