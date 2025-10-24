Σκληραίνει η κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δούκας

Στα δικαστήρια ανακοίνωσε πως θα προσφύγει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη, σκληραίνοντας την κόντρα του με την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του… pic.twitter.com/ArYcLngETz — Haris Doukas (@h_doukas) October 24, 2025

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που απαντά πως «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, το υπουργείο δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό,τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Σημειώνεται πως το πρωί της Παρασκευής, σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων που ευχήθηκε καλή τύχη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

«Καταρχάς ξεκινάω από το “καλή τύχη”. Το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Πέμπτη, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε πως: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση“, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για… pic.twitter.com/pATN0qQdmu — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 23, 2025

Πριν την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Δούκα.

«Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», έγραψε στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθηναίων.

Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της… pic.twitter.com/0MVkB9ANME — Haris Doukas (@h_doukas) October 23, 2025

