Τη δυνατότητα διεύρυνσης των διμερών συνεργειών για Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τον ΟΛΕ 11 γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα της ναυτιλίας, έδωσαν οι επαφές που είχαν 11 γερμανικές εταιρείες στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεών τους σε ελληνικές ναυτιλιακές υποδομές, στον Πειραιά.

Οι συναντήσεις τους, που έγιναν κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής αποστολής 13 – 16 Οκτωβρίου, όπως εξάλλου και οι 110 B2B επαφές που έλαβαν χώρα 14 του μηνός, απέδειξαν έμπρακτα τη σημασία των ελληνογερμανικών συνεργειών στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα, αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση σε καινοτομία, βιωσιμότητα και πράσινη μετάβαση.

Την επιχειρηματική αποστολή διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και την υποστήριξη της Navigator Shipping Consultants Ltd, μετά από πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWΕ) της Γερμανίας.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η επιχειρηματική αποστολή επισκέφθηκε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου τα στελέχη ενημερώθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για την πορεία και τις προοπτικές των ναυπηγείων, καθώς και τον ρόλο των στρατηγικών συνεργασιών στην ενίσχυση του κλάδου.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, όπου ο Απόστολος Καμαρινάκης, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσίασε τις δράσεις του Λιμένα και τα περιβαλλοντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επιχειρηματική αποστολή ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου με brunch networking στο Piraeus Marine Club, όπου Έλληνες και Γερμανοί εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων αντάλλαξαν απόψεις για τις μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας.

Τις γερμανικές εταιρείες συνόδευσαν η Agathe Elers, εκπρόσωπος του κυβερνητικού συντονιστή για τη Ναυτιλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, η Birgit Mauersberger από τον φορέα Germany Trade & Invest, ο Hauke Schlegel, managing director, VDMA AG Marine Equipment and Systems και ο Dr. Niclas Wenz, διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρικής Αγοράς, Ανανεώσιμων Πηγών και Εθνικής Κλιματικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).