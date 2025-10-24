Συνεργασία-ΥΠΕΝ,-Περ.-Δυτικής-Ελλάδας-και-coca-cola-3e-για-την-αποκατάσταση-των-πυρόπληκτων-περιοχών-στην-Αχαΐα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση αναδοχής με την εταιρεία Coca-Cola 3E για τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας στις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025, που κατέστρεψαν συνολικά περίπου 32.800 στρέμματα γης, εκ των οποίων περισσότερα από 8.000 στρέμματα είναι δάση και δασικές εκτάσεις. Η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση αναδοχής με την εταιρεία Coca-Cola 3E για τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας στις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025, που κατέστρεψαν συνολικά περίπου 32.800 στρέμματα γης, εκ των οποίων περισσότερα από 8.000 στρέμματα είναι δάση και δασικές εκτάσεις. Η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που προηγήθηκε παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Αχαΐας, που εκπονήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από τη Διεύθυνση Δασών Αχαΐας και εγκρίθηκε με σκοπό την άμεση υλοποίηση έργων προστασίας στις πληγείσες περιοχές.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την αποκατάσταση δημοσίων δασικών εκτάσεων, η εταιρεία Coca-Cola 3E αναλαμβάνει τον ρόλο Αναδόχου Αποκατάστασης για την Αχαΐα, χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στο σύνολο των εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Η σύναψη τέτοιων σημαντικών αναδοχών προβλέπεται σε σχετική νομοθετική παρέμβαση που έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2021, η οποία επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, για πρόληψη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και πληγεισών περιοχών, με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 703.228,80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την έναρξή τους. Τα έργα θα επικεντρωθούν στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου, όπου προβλέπονται επεμβάσεις για τη συγκράτηση φερτών υλικών, τη σταθεροποίηση πρανών και την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η άμεση αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό πράξαμε και στον Φενεό της Κορινθίας, στη φωτιά του Ιουλίου, στη Χίο και σήμερα στην Αχαΐα, όπως και σε κάθε πληγείσα περιοχή, στα Κύθηρα και σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν φέτος το καλοκαίρι. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου εκπονήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ώστε να προλάβουμε όσο μπορούμε τον χειμώνα. Την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση ανέλαβε, ως ιδιώτης ανάδοχος, η Coca-Cola 3E, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τον θεσμό του ιδιώτη αναδόχου, μια μεταρρύθμιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε η κεντρική διοίκηση, η Περιφέρεια, οι εθελοντές αλλά και οι ιδιώτες να συνεργαζόμαστε, ώστε να υπάρχει επιστημονικά ορθή, άμεση αποκατάσταση και προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε: «Η μεγάλη προσπάθεια που όλοι κάνουμε για την προστασία και ανάταξη των πυρόπληκτων περιοχών, χρειάζεται κάθε δυνατή συμβολή και ενίσχυση.

Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζουμε τη σημερινή διαδικασία, που έρχεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση, μέσω της σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με ορθό και επιστημονικό τρόπο, δεδομένου ότι την επίβλεψη των εργασιών θα έχει το Δασαρχείο. Η αμεσότητα των δράσεων αποτελεί κομβικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας που έχουν ανάγκη οι πυρόπληκτες περιοχές».

Από την πλευρά της εταιρείας, ο κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης προς τις τοπικές κοινωνίες αναλαμβάνουμε ως Coca-Cola Τρία Έψιλον την αποκατάσταση και αναγέννηση του οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας – Αχαΐας. Η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη χρηματοδότηση ύψους Euro1 εκατομμυρίου από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες, να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους υλοποιώντας πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού κεφαλαίου της χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσων Φωτήλας, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ζαΐμης Φωκίων, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαϊας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας. Το «παρών» στη διαδικασία της υπογραφής έδωσαν ακόμα ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, κ. Svetoslav Anastasov, ο Γενικός Διευθυντής της Coca Cola Hellas, κ. Σταύρος Μουρελάτος και η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca Cola 3E, κα. Αγγελική Πατρούμπα εκπροσωπώντας την εταιρεία που αναλαμβάνει ως Ανάδοχος Αποκατάστασης.

