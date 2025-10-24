Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης – Συνελήφθη ο διευθυντής ειδήσεων

Επιχείρηση στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Τουρκία πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατόπιν δικαστικής εντολής. Η έρευνα διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Ο δημοσιογράφος Γκιόχαν Καϊίς, παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του TELE1, μετέδωσε την επιχείρηση ζωντανά, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι τα αστυνομικά κλιμάκια βρίσκονταν στο κανάλι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε, περίπου 50 μέλη της TEM συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Gökhan Kayış: “11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV’de arama yapılıyor.” pic.twitter.com/6G6v0oUDtk — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Ο Καϊίς δήλωσε ότι ρώτησε τον επικεφαλής της ομάδας εάν ο Μερντάν Γιαναρντάγ είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση και εκείνος απάντησε: «Δεν μπορείτε να τον προσεγγίσετε». Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της απάντησης, υπέθεσε πως ο Γιαναρντάγ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Λίγο αργότερα, η Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, συνελήφθη το πρωί στο πλαίσιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη Hurryiet, ο συλληφθείς κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ξένων υπηρεσιών.

Ίδιες πηγές τονίζουν πως η αστυνομία αναζητά στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον διευθυντή ειδήσεων του TELE1 και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019.

Ο δικηγόρος του Γιαναρντάγ, Μπιλγκιουτάι Χακί Ντούρνα, μιλώντας στο TELE1, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης. «Έχω δει μόνο την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας συχνά διατυπώνονται σοβαρές κατηγορίες χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και άνθρωποι στερούνται την ελευθερία τους χωρίς θεμελίωση. Θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα για να έχω πρόσβαση στον φάκελο», δήλωσε.

Ο Ντούρνα τόνισε επίσης ότι «είναι αδύνατον να τεθεί υπό αμφισβήτηση η πατριωτική ταυτότητα του Μερντάν Γιαναρντάγ» και πρόσθεσε: «Στη χώρα μας οι άνθρωποι αναγκάζονται να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι μίλησε με την οικογένεια του δημοσιογράφου μετά το πέρας της έρευνας. «Η οικογένειά του, όπως και ο ίδιος, παραμένει ψύχραιμη και αξιοπρεπής. Ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω της δουλειάς του. Ηθικά είναι δυνατοί και θα προχωρήσουμε μαζί στη νομική διαδικασία», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Το παρασκήνιο της στροφής του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Ταίπρα: Διαφώνησε ο Πολάκης, «αρκετά μας κατέστρεψες» του είπε ο Ραγκούσης

Στα χέρια της ανακρίτριας τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Πιθανά νέα εντάλματα σε Μεσσηνία αλλά και Αττική

«Μην μου κάνετε κακό» ικέτευσε η 12χρονη την Αγλερινή που τη δολοφόνησε στη Γαλλία – «Είχα αποφασίσει να βλάψω κάποιον» η κυνική απολογία της 27χρονης