Τραμπ:-Οι-διαπραγματεύσεις-με-τον-Καναδά-για-το-εμπόριο-«τερματίζονται»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Καναδά για διαστρέβλωση δηλώσεων προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

«Οι δασμοί είναι πολύ σημαντικοί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ. Εξαιτίας της εξωφρενικής συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Όπως αναφέρει η απόφασή του ήρθε αφότου το Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν ανακοίνωσε ότι η διαφήμιση παραποιεί μια ραδιοφωνική ομιλία που έδωσε ο Ρέιγκαν τον Απρίλιο του 1987 και ότι τα σχόλιά του έχουν επεξεργαστεί χωρίς την απαραίτητη άδεια. Το ίδρυμα δεν διευκρίνισε τι ήταν παραπλανητικό, ωστόσο ενθάρρυνε τον κόσμο να ακούσει το μη επεξεργασμένο βίντεο της ομιλίας του.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω διαφήμιση έχουν χρησιμοποιηθεί αποσπάσματα από εκείνη την ομιλία του Ρέιγκαν στην οποία υπερασπίζεται τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου και καταδικάζει τους δασμούς ως μια ξεπερασμένη ιδέα που καταπνίγει την καινοτομία, αυξάνει τις τιμές και βλάπτει τους εργαζομένους των ΗΠΑ. Στόχος σύμφωνα με το - ήταν να σπείρει αμφιβολίες στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους χρησιμοποιώντας μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του κόμματος.