Τρ. Πειραιώς: Πρόγραμμα διάθεσης έως 10,7 εκατ. δωρεάν μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους

Σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (εφεξής η “Γενική Συνέλευση”) της Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) στις 14.04.2025, για τη δωρεάν χορήγηση κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 23.10.2025, ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (εφεξής το “Πρόγραμμα”).

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

Αριθμός μετοχών: Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διανεμηθούν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν θα υπερβαίνει τις δέκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (10.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι “Μετοχές”), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,86% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025.

Δικαιούχοι: Πιθανοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όλα τα στελέχη (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ) καθώς και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (από κοινού ο “Όμιλος”), κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, συμπεριλαμβανομένων και όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση (οι “Δικαιούχοι”).

Σκοπός: Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί ξεχωριστό ή αυτόνομο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός καταβολής του μεταβλητού μέρους των αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών που περιγράφονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Ετήσιων Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών και του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, καθώς και/ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος μεταβλητών αποδοχών υιοθετείται κατά καιρούς (τα “Σχήματα), τα οποία αποσκοπούν στο να επιβραβεύουν τους Δικαιούχους για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, καθώς και συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών στόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλουν την απόδοση μέρους των μεταβλητών αποδοχών σε χρηματοοικονομικά μέσα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ομίλου, “MRTs”), και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων όλων των Δικαιούχων με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ταλαντούχων στελεχών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και βιωσιμότητα του Ομίλου.

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους στο πλαίσιο των Σχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι απόδοσης και/ή οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω Σχημάτων, και/ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με μεταβλητές αποδοχές προς τους Δικαιούχους. Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος καθορίζονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Σχημάτων και των αντίστοιχων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει — τηρουμένων των ανωτέρω και εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης — οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών, τα αντίστοιχα Σχήματα, καθώς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προορίζεται να εφαρμοστεί για το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και θα θεωρείται έγκυρο και σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης που ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 21 Φεβρουαρίου 2025, και για την απορροφώσα εταιρεία (ήτοι την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,92%), η οποία θα προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Απόδοση: Σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, θα καθορίζει τους αντίστοιχους Δικαιούχους καθώς και τη μεθοδολογία διανομής των μετοχών σε αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την απόδοση σε διαφορετικές συνεδριάσεις του, είτε ανά κατηγορία Δικαιούχων είτε ανά Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης στο πλαίσιο των Σχημάτων και/ή τις σχετικές υποχρεώσεις χορήγησης μεταβλητών αποδοχών του Ομίλου. Η απόδοση θα υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων και/ή συμβάσεων.

Αναβολές & Κατοχύρωση: Η περίοδος αναβολής και οι όροι κατοχύρωσης θα είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, καθώς και στα αντίστοιχα Σχήματα και θα υπόκεινται στις απαιτήσεις και περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Νόμου 4261/2014, της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 231/01/15.07.2024, και των Κατευθυντήριων Γραμμών της EAΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ).

Περίοδος Διακράτησης: Για τους MRTs, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, οι μετοχές που διανέμονται θα υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης δώδεκα (12) μηνών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης, οι εν λόγω μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν, μεταβιβαστούν ή επιβαρυνθούν, ωστόσο ο κάτοχος των μετοχών μπορεί να ασκεί πλήρως όλα τα διοικητικά (π.χ. δικαίωμα ψήφου) και οικονομικά (π.χ. είσπραξη μερίσματος) δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.