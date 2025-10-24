ΥΠΕΘΑ:-Μετά-την-τοποθέτηση-Δούκα,-αναθέτουμε-την-καθαριότητα-του-Άγνωστου-Στρατιώτη-σε-τρίτο

Μετά την τοποθέτηση του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ότι η «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», προχωράμε στην ανάθεση της καθαριότητας του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα» σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Μοιρασμένες στο μεταξύ είναι οι απόψεις των πολιτών στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη και της σχετικής τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, από τη Σία Κοσιώνη.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα από 17-20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.112 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

