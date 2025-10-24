Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτωπο κυβέρνησης – Περιφερειών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συγκροτούν η κυβέρνηση και οι Περιφέρειες της χώρας, όπως επιβεβαιώνεται μετά την τηλεδιάσκεψη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας, αντίστοιχα, ο υπουργός και υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και οι Περιφερειάρχες της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Κώστας Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που δρομολογούνται. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, στην επιτάχυνση των διαδικασιών προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, καθώς και στη γρηγορότερη υγειονομική ταφή.

Παράλληλα, συζητήθηκε η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας με τους Περιφερειάρχες.

Η σύσκεψη κατέληξε ομόφωνα στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, με έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία.

