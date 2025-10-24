ΧΑ:-Εγγύτερο-σημείο-αντίστασης-του-ΓΔ-οι-2043-μονάδες

Άνοδο κατά 0,22% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2038,38 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,3 εκ. ευρώ (4η συνεχόμενη).

Αγοραστές και πωλητές επιδόθηκαν σε αψιμαχίες με τοπρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται ως τις 1μμ περίπου. Όμως, στη συνέχεια οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2044 μονάδες με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να διενεργείται λίγο χαμηλότερα, με οδηγό-έκπληξη την μετοχής της ΕΥΔΑΠ και άλλους δεικτοβαρείς τίτλους (ΜΟΗ, Cenergy, Κύπρου).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,246% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πλαγιοκαθοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,11%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-2,96%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+2,10%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+4,48%), η ΜΟΗ (+3,24%), η Cenergy (+3,12%), η Κύπρου (+2,31%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,66%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,17%), η ΕΕΕ (+0,76%) αλλά και η Foodlink (+22,66%), ο ΟΛΠ (+5,16%) και η Performance Technologies (+4,07%) από τις λοιπές μετοχές, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η Helleniq Energy παρά την κατά 3% άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-1,96%), ο Ελλάκτωρ (-2,05%) και ο ΟΠΑΠ (-1,19%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν.

Σε πλήρη εξέλιξη το αισιόδοξο σενάριο με το Γ.Δ. να υπερβαίνει το όριο των 2031 μονάδων που μετατρέπεται στην εγγύτερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Με την υπέρβαση των 2043 μονάδων, εγγύτερο σημείο αντίστασης, να αποτελεί τον επόμενο άθλο, ολοκληρώνοντας 5 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και αυξάνοντας την πιθανότητα για ένα ακόμη ανοδικό μήνα.

Επιχειρηματικά Νέα

ΕΕΕ: περιθώριο ανόδου άνω του 16% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής της βλέπει η Eurobank Equities. Διατηρεί σύσταση hold και τιμή-στόχο στα 46 ευρώ.

Alpha Bank: η UBS επανέρχεται με θετική ματιά επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «Αγορά», με την τιμή-στόχο στα €4 ανά μετοχή.

Eurobank: Η συμφωνία της με τη Fairfax για την απόκτηση του 80% της Eurolife Life Insurance ενισχύει τη θέση της τράπεζας ως του πιο κερδοφόρου και αποδοτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. H J.P.Morgan διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο τα €4,1.

Cenergy: νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 15,4 από 13,5 ευρώ δίνει η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση outperform.

Intralot: Τριπλή αναβάθμιση από τη Fitch μετά την εξαγορά της Bally’s. Ο οίκος βλέπει υψηλή λειτουργική κερδοφορία και περιθώρια για δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Alpha: μεγάλη υπερκάλυψη, πάνω από έξι φορές, καταγράφηκε στην έκδοση. Άντληση έως 500 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση διάρκειας έξι ετών.

METLΕN- Κορεάτικη HRE: υπογράφουν στρατηγική συμφωνία για διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Φ/Β έργων στη Νότια Κορέα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 MW.

Σαράντης: Σταθερές πωλήσεις στο 9μηνο στα €448,5 εκ., αύξηση 7,9% στα EBITDA στα €68 εκ. αυξημένα κατά 7,9%, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 15,2% υψηλότερα κατά 122 μονάδες βάσης. Κέρδη π.φ. στα €50,3 εκ. (+10,9%).

Ασφαλιστική παραγωγή, Ιαν. – Αύγουστος, E.A.E.E.: στα €3,895 δισ., +4,8%, με τις ασφαλίσεις ζημιών να αυξάνουν κατά 9,1% στα €2,07 δις.